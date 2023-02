Era stato arrestato per rapina: 47enne tunisino rimpatriato

Nella giornata di venerdì, gli Agenti di Polizia dell’Ufficio Immigrazione della Questura hanno scortato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari tale L. M., un 47enne di nazionalità tunisina, da poco scarcerato dopo essere stato detenuto per aver commesso numerosi gravi reati quali rapina, furto aggravato, porto di oggetti atti ad offendere, resistenza a Pubblico Ufficiale, minaccia e lesioni personali.

Nel 2017, l’uomo era stato individuato dalla polizia in uno stabile irregolare con alcuni connazionali, risultando irregolare e senza fissa dimora, con precedenti per reati contro il patrimonio e gravato da un Provvedimento di Espulsione del Questore di Rimini. Trovato in possesso di oggetti provenienti da una rapina a danno di una donna, nonché di tre cellulari risultati poi rubati; condotto in Questura e identificato dalle vittime, l’uomo è stato arrestato e condannato.

Scontata la pena, non appena scarcerato l’uomo è stato portato al C.P.R. di Bari, dove verrà rimpatriato su un volo per Tunisi.