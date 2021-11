Entrano contromano in statale: tragedia sfiorata sulla Valsugana

Tragedia sfiorata sulla Valsugana: nel pomeriggio di sabato, infatti, due macchine sono entrate nella Ss 47 in contromano, procedendo per un po’ nel senso di marcia errato, in mezzo ad auto che gli suonano e lampeggiano. Nessuno per fortuna è rimasto ferito ed è stato evitato l’impatto. Al momento, non si sa se le forze dell’ordine abbiano ritracciato i due guidatori. La notizia è riportata dal Giornale di Vicenza.