Entra in casa di un’anziana e ruba soldi ed oro: denunciata 28enne nel Vicentino

I carabinieri della Stazione di Schio hanno denunciato una donna di 28 anni, per furto in abitazione ai danni di persona anziana.

Nei giorni scorsi, un’anziana 89enne di Schio aveva richiesto un intervento di una pattuglia dei

Carabinieri poiché, poco prima, aveva subito un furto in abitazione ad opera di una donna.

Al termine del sopralluogo eseguito dai militari, l’anziana donna denunciava presso la Stazione

Carabinieri di Schio che, mentre si trovava in casa, notava una donna che si era introdotta

abusivamente nei locali, approfittando evidentemente di una porta che era stata lasciata aperta.

L’anziana quindi intimava alla sconosciuta di uscire immediatamente dall’abitazione. Purtroppo,

subito dopo, la vittima si accorgeva che dalla propria camera da letto erano stati asportati vari oggetti

in oro, per un valore di circa 1000 €. Le indagini condotte dai militari, anche sulla base di una puntuale

descrizione fornita dalla vittima, hanno consentito di identificare l’autrice del furto: una donna originaria

di Padova, che, nonostante la giovane età, con alle spalle numerosi precedenti di polizia per reati

contro il patrimonio.

Il buon esito dell’attività investigativa è sicuramente frutto anche della tempestività con cui la vittima

ha segnalato il fatto reato al numero di emergenza 112, consentendo così alle indagini di svilupparsi

con tempestività.

Varie sono le campagne informative che nell’ambito del territorio della Compagnia di Schio si stanno

svolgendo, al fine di fornire agli anziani utili consigli su come difendersi da eventuali malintenzionati

ed imparare a riconoscere le varie truffe. Una campagna di sensibilizzazione, dunque, ad ampio raggio

diretta alle persone anziane e non solo, per ricordare quali sono i comportamenti giusti da osservare

nelle varie circostanze della vita quotidiana.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della campagna nazionale di sensibilizzazione dell’Arma dei

Carabinieri a favore delle fasce più deboli della popolazione. Incontri questi organizzati con il fine di

stimolare domande su criticità vissute o dubbi sulle condotte da tenere.