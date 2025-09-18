Eni e AGSM AIM avviano i lavori a Porto Marghera per la stazione di rifornimento di idrogeno rinnovabile

Porto Marghera (Venezia), 18 settembre 2025 – Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di produzione e distribuzione di idrogeno rinnovabile a Porto Marghera. Il progetto è curato dalla joint venture Green Hydrogen Venezia, costituita in parti uguali da Eni e AGSM AIM Power, e servirà a rifornire i 94 autobus a idrogeno destinati al trasporto pubblico veneziano, gestito da AVM tramite la società Actv.

L’investimento complessivo supera i 50 milioni di euro. L’impianto di produzione, con una potenza di 8 MW, sarà collegato tramite un idrogenodotto a una nuova stazione di servizio realizzata da Enilive, la società di Eni dedicata alla mobilità sostenibile. La stazione sorgerà in via dei Petroli a Porto Marghera e comprenderà anche aree di sosta per gli autobus, un’officina, un punto di lavaggio e parcheggi destinati agli autisti.

La capacità produttiva stimata sarà di circa 1.700 kg di idrogeno al giorno, con lavori previsti in conclusione entro l’estate 2026. L’impianto si inserisce in un percorso già avviato sul territorio: nel 2022 Eni ha inaugurato a Mestre la prima stazione italiana per il rifornimento a idrogeno dedicata alla mobilità urbana e aperta al pubblico, con una potenzialità superiore ai 100 kg/giorno.

Il nuovo polo di Porto Marghera rappresenta un tassello strategico per la decarbonizzazione del trasporto pubblico locale e per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno in Veneto, consolidando il ruolo di Venezia come città laboratorio per la mobilità sostenibile.