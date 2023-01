EN FRANCE – Lutte contre la maltraitance animale: 4000 policiers et gendarmes seront formés

de Sarah legato

Le ministre de l’Interieur Gérard Darmanin a annoncé vendredi 27 janvier 2023, la mise place de 4000 référents dans les commisariats de police et les brigades de gendarmerie.

Déja, début janvier 2023, une division d’enquête nationale de 15 personnes avait été crée pour traiter des affaires en lien avec les acteurs de la protection animale.

Afin d’être plus efficace dans le respect de la loi, le ministre a décidé de mettre en place de nouvelles mesures exceptionelles.“dans chaque commissariat et brigade de gendarmerie, un référent sera nommé pour prendre les plaintes et enquêter sur ces violences insupportables” comme il l’annonce dans son compte twitter.Et il ne manque pas de rappeler que les actes de cruauté contre les animaux sont punis de 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende.

Les 4000 policiers et gendarmes formés spécifiquement, seront en liaison avec les services vétérinaires de l’état et les associations de protection animale.Une convention a été signée dans ce sens, ce vendredi entre Gérard Darmanin, Marc Fesneau (Ministre de l’agriculture et de la protection animale) et La SPA France.

Dans l’avenir le ministre de l’Intérieur voudrait aussi renforcer ses partenariats avec les associations de protection des animaux.

IN ITALIANO

LOTTA CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI: 4000 POLIZIOTTI E GENDARMI SARANNO FORMATI.

Il ministro dell’interno Gérard Darmanin ha annunciato venerdì 27 gennaio 2023, l’istituzione di 4000 referenti negli commissariati di polizia e nelle brigate di gendarmerie.

Già all’inizio di gennaio 2023, su sua richiesta, era stata creata una divisione investigativa nazionale di 15 persone per trattare i casi in relazione agli attori della protezione degli animali.

Per essere più efficace nel rispetto della legge, il ministro ha deciso di attuare nuove misure eccezionali: “in ogni commissariato e brigata di gendarmeria sarà nominato un referente per prendere le denunce e indagare su queste violenze insopportabili” Come spiega su Twitter. E non manca di ricordare che gli atti di crudeltà contro gli animali sono puniti con 5 anni di carcere e 75.000 euro di multa.

Questi 4000 poliziotti e gendarmi, formati specificamente, saranno in collegamento con i servizi veterinari dello stato e le associazioni di protezione degli animali. Una convenzione firmata questo venerdì da Gérard Darmanin con Marc Fesneau (Ministro dell’agricoltura e della protezione degli animali) e La SPA France.

In futuro il ministro degli Interni vorrebbe anche rafforzare i suoi partenariati con le associazioni per la protezione degli animali.