14 Novembre 2025 - 18.31

Elicottero diretto in Veneto precipita: muore pilota

CASALROMANO (MANTOVA), 14 novembre 2025 – Tragedia questa mattina in località Fontanella Grazioni, a Casalromano, dove un elicottero privato diretto all’aeroporto di Verona è precipitato in un’area di campagna, causando la morte del pilota.

La vittima è Marco Eusebio Pavan, 57 anni, residente a Isola d’Asti, da dove era decollato a bordo del velivolo I-Lash, di proprietà della società Heliwest. L’elicottero, autorizzato per il trasporto fino a sei persone, viaggiava con il solo conducente a bordo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto dopo che il velivolo ha urtato un cavo in acciaio dell’Enel, poco visibile a causa della fitta nebbia che avvolgeva la zona. Il pilota ha perso immediatamente quota, schiantandosi al suolo.

L’allarme è stato dato da un testimone che si trovava in una vicina stalla. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mantova, il personale del 118, i carabinieri del Reparto Operativo e della compagnia di Viadana, oltre ai tecnici dell’Enac per le prime verifiche. L’area dell’impatto è stata posta sotto sequestro per consentire le indagini e la raccolta dei reperti.

Gli inquirenti non escludono altre cause: si valutano anche un malore improvviso del pilota o un guasto tecnico al motore, mentre le indagini continuano per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.

