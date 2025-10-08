ATTUALITA'VENETO
8 Ottobre 2025 - 16.30

Elezioni Veneto. È (quasi) ufficiale! Stefani candidato del Centrodestra. Nella Lega Zaia capolista

REDAZIONE
Il quadro delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre in Veneto prende forma: secondo fonti di vertice del Centrodestra (nel giro di poche ore, o pochi minuti dovrebbe arrivare l’ufficialità), a spuntarla come candidato ufficiale della coalizione dovrebbe essere Alberto Stefani, segretario regionale e vice-segretario federale della Lega, nonostante alcune resistenze interne di Fratelli d’Italia locale. Oggi nel tardo pomeriggio è previsto un vertice decisivo tra i leader della maggioranza – Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi – per confermare formalmente la candidatura.

Non ci sarà la cosiddetta Lista Zaia, ma l’attuale governatore Luca Zaia sarà capolista della Lega in tutte le province e comparirà sul simbolo insieme a Salvini. L’obiettivo del Carroccio è riprendersi la leadership elettorale in Veneto, superando Fratelli d’Italia. In cambio, FdI dovrebbe ottenere la vice-presidenza della giunta, la presidenza del Consiglio regionale e almeno due assessorati di peso, tra cui Trasporti-Infrastrutture, Salute o Bilancio.

Al momento la candidatura di Stefani sembra destinata a chiudere la partita in Veneto, rafforzando la presenza della Lega e valorizzando la figura di Zaia come leader regionale di riferimento.

