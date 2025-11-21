Elezioni – Salvini annuncia un piano casa straordinario per il Veneto: priorità agli alloggi per chi risiede da più anni in regione

VENEZIA – Chiusura di campagna elettorale atipica per il vicepremier Matteo Salvini, che dopo una mattinata ad Andria per un sopralluogo ai lavori sulle tre stazioni locali si è spostato a Venezia per visitare la Biennale di Architettura. Tra cultura e politica, Salvini ha colto l’occasione per parlare del futuro del Veneto e delle priorità della prossima amministrazione regionale.

«È mia intenzione avviare un piano casa straordinario per il Veneto», ha dichiarato il segretario della Lega. L’obiettivo è ristrutturare gli alloggi popolari esistenti e realizzare nuove unità abitative, destinandole in particolare a chi risiede da più anni nella regione, a studenti, giovani coppie e lavoratori. «Voglio incontrare il futuro governatore, che confido sarà Alberto Stefani, direttamente sul territorio», ha aggiunto.

Il vicepremier ha anche ricordato le opere pubbliche già in corso e quelle in programma. «Solo in Veneto ci sono più di 20 miliardi di cantieri aperti, di cui 15 destinati al miglioramento delle ferrovie. L’alta velocità tra Brescia, Verona, Vicenza e Padova è un tassello fondamentale per la mobilità europea, e stiamo accelerando i lavori», ha spiegato Salvini.

Non sono mancati riferimenti alla sicurezza e alle infrastrutture strategiche: «Chiederemo un ulteriore contributo alle banche per aumentare le forze dell’ordine e i militari, indispensabili per presidiare città e paesi. Le grandi opere servono, e siamo determinati a realizzarne il più possibile, dal Mose al Tunnel del Brennero».

Sul fronte politico, il vicepremier ha sottolineato la forza della Lega: «Siamo radicati nel territorio e contiamo di restare il primo partito. Alberto Stefani rappresenta la nuova generazione di amministratori, ma con la stessa esperienza dei nostri oltre 160 sindaci in regione».

Infine, Salvini ha accennato al futuro del governatore uscente Luca Zaia, candidato capolista per la Lega in tutte le province: «Zaia continuerà a battersi per il Veneto: uno come lui può fare qualsiasi cosa».

Con il piano casa e le grandi opere, la Lega punta a consolidare il consenso in vista delle elezioni regionali, confermando il proprio ruolo centrale nel futuro del Veneto.