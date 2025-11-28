Elezioni – Riconteggio shock: il terzo posto cambia e infiamma Fratelli d’Italia vicentina. Formaggio e Sottoriva stessi voti

Colpo di scena nelle elezioni regionali a Vicenza: il riconteggio delle schede ha modificato la classifica dei candidati di Fratelli d’Italia. Nel primo conteggio, Joe Formaggio era quarto, staccato di sole cinque preferenze da Giulia Sottoriva. Nel conteggio definitivo, entrambi risultano pari a 6765 voti, e in caso di parità il terzo posto spetta a Formaggio.

La novità cambia gli equilibri interni al partito. Il secondo classificato, Sergio Berlato, che potrebbe essere ripescato nel caso in cui Francesco Rucco diventasse assessore, avrebbe probabilmente rinunciato al seggio mantenendo quello di parlamentare europeo per favorire la Sottoriva, candidata in abbinata all’europarlamentare e capo corrente di Fratelli d’Italia.

Ora la decisione spetta a Berlato: se scegliesse di rimanere in Europa, il posto in Regione andrebbe a Joe Formaggio per posizione in lista nelle candidature (la legge prevede chiaramente che a essere proclamato eletto sarà quello con migliore posizione in lista, ossia quello che stava prima nell’ordine presentato). La situazione resta quindi in evoluzione e i prossimi giorni saranno decisivi per definire le alchimie di partito. Voci di corridoio dicono che una rinuncia di Berlato in favore di Formaggio è molto improbabile, ma… nulla è scontato.