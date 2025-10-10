Elezioni Regionali – FdI prepara la squadra per la giunta veneta: cinque assessorati chiave, c’è anche Rucco

Fratelli d’Italia ha già pronta la lista dei possibili assessori che entreranno nella futura giunta guidata da Alberto Stefani. Fonti interne al partito parlano di una rosa di nomi divisa per province: a Verona potrebbero essere scelti David Di Michele o Massimo Giorgetti, a Vicenza Francesco Rucco, a Belluno Dario Bond, a Venezia Lucas Pavanetto e a Rovigo Valeria Mantovan. Come presidente del consiglio regionale FdI punterebbe su Enoch Soranzo, mentre il ruolo di capogruppo potrebbe andare al trevigiano Claudio Borgia. Tutto questo, ovviamente, se gli interessati verranno eletti, ma l’esito delle elezioni sembra, per ora, abbastanza scontato, come pure i nomi dei ‘cavalli’ che dovrebbero farcela. L’indiscrezione è stata pubblicata nell’edizione odierna del Gazzettino.

Secondo l’accordo raggiunto a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni avrebbe ottenuto la vicepresidenza della giunta e cinque assessorati strategici: Agricoltura, Bilancio, Sanità, Lavori pubblici e Formazione. Quattro posti andranno alla Lega e uno a Forza Italia. «La Lega avrà il presidente, ma noi la giunta», commentano i meloniani.

Il nuovo equilibrio segna la fine dell’era del monocolore leghista e apre una fase di mediazione complessa tra alleati, già messi alla prova da tensioni emerse in consiglio regionale. Intanto, dentro FdI non mancano i malumori: qualcuno chiede un passo indietro a Luca De Carlo come segretario regionale, segno che anche nel partito della premier le divisioni non sono del tutto sopite.