Elezioni in Veneto: caro candidato ti voto solo se farai queste 10 cose!

Si vota in Veneto, e mai come questa volta i cittadini chiedono ai partiti di mettere da parte slogan e promesse generiche per concentrarsi su ciò che davvero serve. Il territorio attraversa una fase complessa: la pressione sulla sanità, i cambiamenti economici, le emergenze ambientali, lo spopolamento delle aree interne, le difficoltà dei giovani. Per questo, entrando nella campagna elettorale, l’appello che arriva dai veneti è chiaro: date risposte concrete, fate scelte coraggiose, occupatevi dei problemi reali.

La sanità resta la prima preoccupazione. Liste d’attesa troppo lunghe, personale insufficiente, difficoltà nel reperire medici e specialisti hanno reso difficile l’accesso alle cure anche in quella che per anni è stata una delle migliori regioni d’Italia sotto il profilo sanitario. I cittadini chiedono investimenti, assunzioni e un riequilibrio tra pubblico e privato convenzionato per poter tornare a prenotare visite e interventi in tempi ragionevoli.

Un’altra priorità è la mobilità. Dal Veneto delle città a quello delle aree montane, la richiesta è la stessa: trasporti più efficienti, treni puntuali, collegamenti adeguati anche fuori dai centri principali. Non è solo una questione di comodità, ma di lavoro, studio, qualità della vita. Tante persone vorrebbero rinunciare all’auto, ma spesso non possono farlo.

Per i giovani la questione decisiva è la casa. In molte zone, soprattutto nelle città universitarie o turistiche, affittare o acquistare un’abitazione è diventato proibitivo. Servono politiche abitative più forti: alloggi a prezzi calmierati, incentivi per le giovani coppie, recupero degli immobili sfitti. La stessa urgenza riguarda le aree interne, dove invece il problema è l’opposto: paesi che si svuotano, servizi che diminuiscono, montagne che rischiano di restare senza residenti. Anche qui i cittadini chiedono interventi mirati: infrastrutture, connessioni digitali, sostegno alle imprese locali.

Sul fronte economico, imprese e lavoratori sollevano preoccupazioni condivise. Le piccole e medie aziende – cuore dell’economia veneta – affrontano una doppia transizione, ecologica e digitale, che richiede investimenti e competenze. La richiesta ai partiti è di alleggerire la burocrazia, sostenere chi vuole innovare e garantire percorsi di formazione continua, insieme a salari più equi e contratti stabili.

Accanto all’economia c’è il tema del turismo, risorsa enorme ma anche fonte di squilibri, soprattutto nelle città d’arte e nelle località montane. I veneti chiedono una gestione più equilibrata, che tuteli i residenti, protegga l’ambiente e distribuisca meglio i flussi anche fuori dai luoghi più famosi. E parlando di ambiente, impossibile ignorare le criticità legate alla sicurezza idrogeologica, alla siccità, all’erosione delle coste. Il territorio veneto è fragile e chiede interventi di prevenzione, non solo emergenze dopo i danni.

Scuola e università restano un altro snodo decisivo. Famiglie e studenti chiedono strutture adeguate, un legame più forte tra formazione e mondo del lavoro, più opportunità per trattenere i giovani talenti che oggi spesso emigrano altrove. Nelle città come nei piccoli centri, la questione educativa è vista come fondamentale per il futuro.

Infine, un tema trasversale: la sicurezza e la coesione sociale. Si chiede attenzione alle periferie, alle zone degradate, alla microcriminalità, ma anche politiche di integrazione che evitino tensioni e ghettizzazioni. La sicurezza per i veneti è fatta di ordine, ma anche di comunità.

Soprattutto, ciò che i cittadini pretendono è una politica che ascolti, che sia trasparente, che renda conto delle scelte. Una politica che non cali decisioni dall’alto, ma coinvolga territori e amministratori locali. In vista del voto, il messaggio è semplice: i problemi sono chiari, ora servono risposte all’altezza. I veneti non chiedono miracoli, ma impegno. Non chiedono slogan, ma soluzioni. E da queste elezioni si aspettano il segnale che la politica ha davvero capito la lezione.