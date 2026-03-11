Effetto Trump sul Veneto: crolla export verso USA

Le esportazioni del Veneto rallentano nel 2025. Secondo un’analisi di Confartigianato, basata sui dati diffusi da Istat, l’export regionale ha registrato una flessione dello 0,9%, fermandosi a 77,3 miliardi di euro. Un calo più contenuto rispetto alla contrazione del 2024, ma comunque in controtendenza rispetto al dato nazionale, dove le esportazioni italiane sono cresciute del 3,3%.

Nonostante la frenata, il Veneto mantiene il terzo posto in Italia per valore delle esportazioni, con il 12,6% del totale nazionale. Tuttavia la regione perde terreno rispetto ad altre aree del Paese: la Lombardia cresce dell’1,8%, l’Emilia-Romagna dello 0,7%, mentre il Friuli Venezia Giulia registra un forte balzo del 17,8%, trainato soprattutto dal settore della cantieristica navale.

La contrazione dell’export veneto riguarda principalmente i mercati extra Unione Europea, che segnano un calo del 4%, mentre gli scambi con i Paesi europei restano positivi con un +1,4%. Tra i principali partner commerciali si registra una lieve crescita della Germania (+0,5%), che con 10 miliardi di euro resta il primo mercato di sbocco, seguita dalla Francia (+1,4%) e dalla Spagna, che registra un aumento significativo del 6%.

Situazione più difficile invece nei mercati internazionali: gli Stati Uniti segnano un calo del 6,5%, il Regno Unito addirittura del 15,9%, mentre la Cina registra una flessione dell’11,5%.

Sul fronte dei settori produttivi, pesano le difficoltà di alcune filiere tipiche del manifatturiero veneto. In particolare calano articoli in pelle, accessori e calzature (-6,9%), mobili e arredo (-4,5%) e metallurgia (-3,7%). Crescono invece i macchinari (+1,5%) e soprattutto il comparto alimentare, che registra un aumento del 7,9%.

«Le imprese artigiane devono rafforzare sempre di più una vera cultura del mercato globale: nessun mercato è acquisito per sempre e ciò che oggi cresce domani può rallentare», sottolinea Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Veneto. Boschetto richiama inoltre l’attenzione sul tema dei costi energetici: «Per molte lavorazioni artigiane il gas non è solo un costo, ma un fattore strutturale del processo produttivo. Senza una strategia sul prezzo dell’energia il rischio è di indebolire intere filiere manifatturiere del Veneto».