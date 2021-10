“Ed ora togliti dal ca..o”, il nuovo corso di Monteviale: solidarietà da tutta la provincia a Elisa Santucci

“Volontà di rasserenare un paese in un clima di concordia” Alessandro Bertasi, portavoce del sindaco di Venezia Brugnaro; “E adesso levati dal ca..o, baby” ed ancora “Ci sono donne e ci sono cimici.. da oggi a Monteviale” Andrea Cegalin fiero sostenitore della lista l’Olmo, quella che, avendo vinto le elezioni del paese esprimendo il nuovo sindaco Claudio Cegalin, dovrebbe riportare la pace sociale e relazionale nel ridente paese ai confini di Vicenza. Serve dire altro? Scrivere altro? Si, vale la pena di rispettare quanto detto da Elisa Santucci, sindaco uscente, a cui era indirizzato il “complimento” sessista di questa nuova concordia annunciata da Bertasi, figlio tra l’altro del candidato sconfitto nel 2016 proprio dalla Santucci. “È una vita che combatto tuoi ‘simili’, i loro metodi, il sentirsi al di sopra delle regole, il loro profondo disprezzo e mancanza di rispetto per tutto e tutti, soprattutto per le donne, andandone anche fieri. Io non vado da nessuna parte”.

Messaggi di solidarietà si sono succeduti personalmente e sulla bacheca Facebook dell’ex sindaco: dal presidente della Provincia Francesco Rucco, al sindaco di Schio Orsi, ad altri sindaci della provincia, da dirigenti sportivi come Vignoni, a uomini di cultura e spettacolo, a tantissimi giornalisti che hanno espresso piena solidarietà a Santucci. Mancano però ancora, mentre scriviamo, le parole di solidarietà del nuovo sindaco di Monteviale Claudio Cegalin, quelle del signor Bertasi, tra l’altro collega di Elisa Santucci, che forse si è perso il post, o nelle nebbie della sua profonda analisi politica. Restano le scuse di Andrea Cegalin, che spiega di non essere quello della frase, di essere un uomo migliore di ciò che ha scritto. Lascio a voi, cari lettori, il commento.