Ecco le nuove mura del padiglione fieristico: Vicenza si prepara al futuro

Vicenza, 12 giugno 2025 – Prosegue secondo i tempi previsti l’imponente opera di ampliamento del quartiere fieristico IEG di Vicenza. A sei mesi dalla posa della prima pietra, sono ora visibili le prime mura perimetrali del nuovo padiglione, destinato a diventare il cuore pulsante del polo espositivo. L’edificio da 22.000 metri quadrati, sviluppato su due livelli e firmato dallo Studio GMP di Amburgo, prende forma come previsto dal cronoprogramma, segnando un importante passo verso il futuro della fiera.

«È un’emozione vedere crescere questa struttura – dichiara il presidente di Italian Exhibition Group, Maurizio Ermeti – un padiglione moderno e funzionale che diventerà il fulcro espositivo della Vicenzaoro del futuro, offrendo nuova linfa a tutte le manifestazioni in calendario e all’area congressuale. Già a settembre, in occasione della prossima edizione di Vicenzaoro, buyer ed espositori assisteranno a un nuovo avanzamento dei lavori, che proseguiranno senza interferenze con la manifestazione, come già avvenuto nelle precedenti edizioni».

Secondo quanto riferito da Mario Vescovo, direttore della sede IEG di Vicenza e responsabile dell’operazione, «le mura del nuovo padiglione raggiungono in alcuni punti i 18 metri d’altezza, sui 21 previsti. Entro la fine di giugno inizierà l’installazione dell’imponente corpo prefabbricato all’interno della struttura. Con Vicenzaoro September 2025, sarà completata la costruzione al grezzo esterno: un traguardo importante che renderà ben visibile l’evoluzione architettonica del quartiere fieristico».

Il progetto è destinato a cambiare radicalmente il volto della fiera vicentina. Dopo la fase strutturale, i mesi successivi saranno dedicati alle opere impiantistiche e alle finiture. La consegna dell’edificio è prevista per la primavera 2026, in tempo per l’allestimento e l’inaugurazione completa in occasione di Vicenzaoro September 2026.

Una trasformazione che conferma la vocazione internazionale di IEG e il ruolo centrale di Vicenza nel panorama fieristico europeo.