Ecco i nuovi CDA di AGSM AIM: tutti i nominati vicentini e veronesi

Il CdA di Agsm Aim S.p.A. ha definito i nominativi dei componenti dei Consigli di amministrazione delle sei controllate strategiche. La metà delle presidenze alle donne, 50 anni l’età media e competenze manageriali ampie e variegate.

Dalle nomine Agsm Aim un segnale di rinnovamento.



Il CdA della capogruppo Agsm Aim S.p.A. ha definito i nominativi dei componenti dei Consigli di amministrazione delle sei controllate strategiche. Le Assemblee dei Soci di quest’ultime, che si terranno tra il 23 e il 24 aprile, ufficializzeranno le nomine per il triennio 2025-2027. 17 i designati per i 6 Consigli di amministrazione, tantissimi i volti nuovi (14 su 17), con un’importante rappresentanza femminile.

Sei le donne, su 17 nomi, delle quali tre nelle vesti di Presidente (Alessandra Demo per Agsm Aim Energia, Nadia Busato per Agsm Aim Power e Carla Favero per V-Reti). Segno che le nuove nomine rappresentano un’importante evoluzione nella governance del Gruppo, orientata alla valorizzazione delle competenze, all’innovazione e all’equilibrio di genere. L’età media dei componenti si attesta sui 50 anni, a testimonianza di una precisa volontà di rinnovamento del management del Gruppo.

Anche sul fronte professionale, i nuovi CdA si distinguono per la ricchezza e l’eterogeneità dei percorsi accademici dei propri componenti: prevalgono i titoli di studio, per la maggior parte lauree, in ingegneria, economia e finanza e giurisprudenza, ma non mancano competenze in ambito umanistico, scientifico e manageriale, grazie alla presenza di docenti universitari e consulenti attivi in settori strategici come l’innovazione tecnologica e la sostenibilità.

I Consigli di amministrazione risultano così composti:

Agsm Aim Energia, società attiva nei settori della vendita di gas naturale, energia elettrica e teleriscaldamento con sede a Verona, Lungadige Galtarossa n. 8. Componenti del Consiglio di amministrazione: Alessandra Demo (Presidente del Consiglio di amministrazione), Marco Lunardi (Consigliere), Fabio Candeloro (Consigliere Delegato).

Agsm Aim Power, società attiva nella gestione di impianti di produzione di energia elettrica con sede a Verona, Lungadige Galtarossa n. 8. Componenti del Consiglio di amministrazione: Nadia Busato (Presidente del Consiglio di amministrazione), Ciro Asproso (Consigliere), Luca Fresi (Consigliere Delegato).

Agsm Aim Calore, società attiva nella gestione del servizio di teleriscaldamento e nella cogenerazione con sede a Verona, Lungadige Galtarossa n. 8. Componenti del Consiglio di amministrazione: Diego Zardini (Presidente del Consiglio di amministrazione), Samuela Franceschini (Consigliere), Luca Fresi (Consigliere Delegato).

Agsm Aim Smart Solutions, società attiva nei settori degli smart services e dell’illuminazione pubblica con sede a Vicenza, Contrà Pedemuro San Biagio n. 72. Componenti del Consiglio di amministrazione: Marcello Pinto (Presidente del Consiglio di amministrazione), Nicola Bombieri (Consigliere), Barbara Biondani (Consigliere Delegato).

Agsm Aim Ambiente, società attiva nella raccolta e trattamento dei rifiuti urbani con sede a Vicenza, Contrà Pedemuro San Biagio n. 72. Componenti del Consiglio di amministrazione: Pierangelo Serio (Presidente del Consiglio di amministrazione), Giulia Guzzo (Consigliere), Andrea Molinari (Consigliere Delegato).

V-Reti, società attiva nella distribuzione di energia elettrica e gas naturale con sede a Vicenza, Contrà Pedemuro San Biagio n. 72. Componenti del Consiglio di amministrazione: Carla Favero (Presidente del Consiglio di amministrazione), Marco Cappelletti (Consigliere), Livio Negrini (Consigliere Delegato).



Biografie sintetiche

Agsm Aim AmbientePierangelo Serio (Presidente): 42 anni, laurea in Marketing per la comunicazione d’Impresa. Manager e consulente esperto nella definizione di strategie d’impresa, sviluppo del business e gestione integrata della comunicazione, con esperienza anche in utilities ambientali.Giulia Guzzo (Consigliere): 39 anni, laurea Specialistica in Economia e Legislazione di impresa e master in Corporate Finance all’Università LUISS. Consulente aziendale nel settore fusioni e acquisizioni in un gruppo internazionale specializzato nel mid-market (PMI).Andrea Molinari (Consigliere Delegato): 39 anni, laurea in Ingegneria gestionale.

Agsm Aim CaloreDiego Zardini (Presidente): 47 anni, laurea in scienze politiche e Relazioni Internazionali. HSEE (Health, Safety, Environment, Energy) Manager con esperienze in sicurezza, salute e ambiente. Già deputato della Repubblica Italiana dal 2013 al 2022.Samuela Franceschini (Consigliere): 53 anni, bachelor e Master of Science in Civil Environmental Engineering. Doctor of Philosophy in Civil Engineering. Docente e ricercatrice, responsabile del trasferimento di conoscenza dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.Luca Fresi (Consigliere Delegato): 48 anni, laurea in ingegneria.

Agsm Aim EnergiaAlessandra Demo (Presidente): 55 anni, laurea in Economia e Commercio. Dottore commercialista, revisore legale e consulente in ambito fiscale per aziende.Marco Lunardi (Consigliere): 43 anni, laurea in Giurisprudenza. Avvocato in ambito civile e commerciale, ex assessore all’Urbanistica del Comune di Vicenza (2019-2021).Fabio Candeloro (Consigliere Delegato): 45 anni, laurea in Scienze Politiche e master in Energy & Utilities Management.

Agsm Aim PowerNadia Busato (Presidente): 46 anni, laurea in Lettere Moderne. Master Europeo di II livello in Management. Giornalista e consulente in ambito di comunicazione e di progettazione in ambito pubblico. Professoressa a contratto di UniCatt (Milano). Consulente per istituzioni e amministrazioni pubbliche italiane ed europee per le smart cities, la progettazione dei servizi e l’attivazione delle comunità.Ciro Asproso (Consigliere): 64 anni, diploma di Ragioniere e Perito Commerciale. Responsabile commerciale e di sicurezza ambientale. Già consigliere del Comune di Vicenza.Luca Fresi (Consigliere Delegato): 48 anni, laurea in Ingegneria.

Agsm Aim Smart SolutionsMarcello Pinto (Presidente): 62 anni, laurea in ingegneria meccanica. Ingegnere e responsabile tecnico con esperienza nel settore cartario.Nicola Bombieri (Consigliere): 52 anni, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria per la Medicina di Innovazione – sezione Ingegneria e Fisica – dell’Università di Verona. Svolge attività di ricerca su sistemi avanzati di calcolo, intelligenza artificiale, analisi immagini e video tramite deep learning in dispositivi IoT.Barbara Biondani (Consigliere Delegato): 53 anni, laurea in Giurisprudenza.

V-RetiCarla Favero (Presidente): 49 anni, laurea in Economia e Commercio. Commercialista e revisore contabile, CTU del Tribunale di Vicenza in materia contabile, fiscale e bancaria.Marco Cappelletti (Consigliere): 67 anni, diploma di scuola media superiore. Sindaco del Comune di Selva di Progno (dal 2019), ex dipendente di Agsm Aim nel ruolo di Key Account Manager.Livio Negrini (Consigliere Delegato): 60 anni, laurea in Ingegneria.