È ufficiale: i Negramaro faranno il bis a Padova

I fan l’hanno chiesto a gran voce e sono stati soddisfatti: i Negramaro arricchiscono il cartellone dell’attesissimo Unplugged European Tour 2022, prodotto da Live Nation, con nuove date! Viene quindi raddoppiata la data a Padova, dove i fan potranno riabbraciare la band non solo il 16, ma anche il 17 ottobre prossimo.

I biglietti per la nuova data sono in vendita a partire dalle ore 11.00 di lunedì 1° agosto sui siti Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket. Le Informazioni sulle nuove date e i biglietti per il tour sono disponibili su www.livenation.it/negramaro.

Diventano così in tutto 41 i live previsti dall’Unplugged European Tour, che partirà in anteprima assoluta il 28 settembre al Palais di Saint-Vincent e proseguirà da novembre il viaggio nelle principali città europee. Dopo oltre 15 anni di concerti nelle grandi venue, dai palazzetti ai Festival e agli stadi, continua dunque il successo che ha accompagnato sin dagli scorsi mesi l’annuncio del nuovo tour del gruppo, già tutto esaurito in diversi teatri italiani. Il ritorno sul palco dei Negramaro si preannuncia un’occasione imperdibile per ascoltare e rivivere in un’atmosfera più intima la musica che ha decretato il successo internazionale della band.

I Negramaro hanno pubblicato 8 album in studio, sono arrivati ai vertici delle classifiche con numerosi singoli ottenendo anche dal vivo grandi successi uno dietro l’altro e diventando nell’arco di un ventennio una delle band più popolari ed importanti d’Italia. La band salentina che prende il nome da un vitigno pugliese, è formata da Giuliano Sangiorgi (voce, chitarra, piano), Emanuele Spedicato (chitarra), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (piano, tastiera e sintetizzatore), Andrea De Rocco (campionatore).

INFO:

www.zedlive.com

info@zedlive.com