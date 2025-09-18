È ufficiale! Elezioni regionali in Veneto il 23 e 24 novembre: firmato il decreto del Presidente Zaia

Venezia, 18 settembre 2025 – È arrivata la conferma: i cittadini veneti saranno chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre per eleggere il nuovo Consiglio e il Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente Luca Zaia ha firmato oggi il decreto che sancisce ufficialmente la data del voto. “Si conclude la legislatura – ha dichiarato – e annuncio che si andrà a votare domenica 23 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15”.

Le candidature alla carica di consigliere e di presidente potranno essere presentate il 24 e 25 ottobre. “Auguro a tutti una buona campagna elettorale – ha aggiunto il Governatore – con l’auspicio che sia un confronto civile, sereno e costruttivo, nell’interesse dei veneti. Spero che la futura squadra chiamata a guidare la Regione possa portare ancora più in alto il nostro Veneto”.

Zaia ha concluso con un ringraziamento ai cittadini: “Invito tutti ad andare a votare”.

