E se il calcio fosse nato in Scozia e non in Inghilterra? La scoperta ad Anwoth che riapre il dibattito sull’origine del gioco

E se lo sport più popolare al mondo, il calcio, non fosse nato in Inghilterra come da tradizione, ma in Scozia? È quanto sostiene lo storico Ged O’Brien, che da maggio 2025 ha rilanciato questa ipotesi in seguito alla scoperta di quello che potrebbe essere il campo da calcio più antico del mondo, situato nel piccolo villaggio scozzese di Anwoth.

Tutto parte da una lettera scritta tra il 1627 e il 1638 da un pastore presbiteriano, Samuel Rutherford, che si lamentava con veemenza del fatto che i suoi fedeli preferissero giocare a calcio la domenica invece di andare a messa. Stanco della situazione, decise di porre fine alle partite obbligando i parrocchiani a piazzare grosse pietre nel mezzo del campo, rendendolo inutilizzabile. È proprio questo dettaglio a fornire agli storici una delle prove più antiche dell’esistenza strutturata del gioco in Scozia.

Secondo O’Brien, questa scoperta mette in discussione la teoria secondo cui il calcio moderno sarebbe nato a Sheffield. Per la Scozia, è un’occasione di rivendicazione culturale. “È fantastico sapere che il calcio potrebbe essere nato in Scozia, così vicino a dove ci alleniamo”, afferma Charlotte Smith, capitana del Queen of the South FC femminile, che si allena a pochi chilometri dal sito di Anwoth.

Nonostante la sproporzione nei numeri – 11 milioni di calciatori in Inghilterra contro 160.000 in Scozia – lo spirito non manca. “Noi scozzesi siamo appassionati, lavoriamo duro, anche se non siamo i migliori tecnicamente”, dice Ross Meechan, allenatore della squadra femminile.

L’Inghilterra può vantare un palmarès superiore, con una Coppa del Mondo vinta nel 1966 e risultati migliori nelle competizioni internazionali. Ma la Scozia risponde con il proprio contributo storico alla diffusione globale del calcio. “Siamo stati noi a esportarlo in paesi come il Brasile e l’Argentina”, ricorda Andy Kerr del Glasgow Football Museum. “Anche se a volte ce ne pentiamo, visto quanto sono forti oggi.”

Storicamente, forme di gioco simili al calcio erano già praticate nel Regno Unito nel XII secolo, probabilmente derivate dal soule francese. Le prime regole moderne, però, furono codificate a Cambridge nel 1848. Ora, con il campo di Anwoth, la Scozia torna in corsa per la paternità del pallone. E questa volta, forse, il gol lo segna davvero.