Dueville – Serra con marijuana in bagno: 33enne arrestato

I militari della Tenenza Carabinieri di Dueville, dal mese di febbraio hanno iniziato indagini volte alla repressione della produzione, spaccio ed utilizzo di sostanze stupefacenti. E’ emerso che nel centro abitato di Dueville, in un appartamento, si stava coltivando marijuana.

I militari hanno eseguito i dovuti approfondimenti e nel pomeriggio del 13 marzo hanno individuato

l’appartamento oggetto delle ricerche, dal quale, dopo un breve servizio di osservazione, controllo e pedinamento, hanno notato che ne usciva un forte odore di sostanza stupefacente tipo marijuana. Immediatamente hanno rintracciato chi abitava nello stabile, identificato in T.G., di anni 33, italiano, già pregiudicato per uno stesso reato e hanno proceduto a perquisire la sua abitazione.

Nell’appartamento i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 300 grammi circa di marijuana stoccata in vari fasi di vetro, pronta all’uso; una serra artigianale, costruita in un bagno, completa di sistema di ventilazione, lampade per il riscaldamento ed essiccatoio; quattro piante che stava coltivando nella serra.

T.G. è stato quindi arrestato. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, condividendo le risultanze investigative dei Carabinieri della Tenenza di Dueville, ha disposto di sottoporre l’indagato agli arresti domiciliari in attesa dell’Udienza di Convalida avanti al Giudice per le Indagini Preliminari. Udienza che ha avuto luogo stamane alle ore 09.30, al termine della quale il GIP ha disposto la prosecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del Processo.