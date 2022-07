DUEVILLE – Rubava liquore nel supermercato dove lavorava, 41enne denunciato per furto

I carabinieri di Thiene hanno denunciato un magazziniere del supermercato “MEGA”, il primo a Vicenza, sito in Marosticana a Povolaro di Dueville. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, grazie ad uno stratagemma era riuscito a rubare 25 casse di Campari, bevande varie e altri viveri preconfezionati, sottraendo, in totale, prodotti per 35mila euro.

La scoperta degli ammanchi risaliva a qualche settimana prima, quando il personale si era accorto degli ammanchi, risultati molto strani visto che durante le precedenti verifiche l’inventario era in ordine. Avvertito il responsabile della sicurezza, questi scopre che la sparizione riguarda specialmente il Campari.

Poi la scoperta: nelle prime ore del mattino del 12 luglio, il responsabile della sicurezza chiama i carabinieri dopo aver colto in flagranza A.F. che trafugava sei bottiglie di liquore. L’uomo , dipendente di una società esterna, appaltatrice di servizi di allestimento scaffali, si appropriava in orario di lavoro del materiale che voleva rubare, portandolo fuori dal supermercato e nascondendo la refurtiva nei cespugli vicini al campo agricolo per recuperarla a fine turno.

Con le immagini di videosorveglianza, i militari sono anche riusciti a vedere l’uomo trafugare la merce. Con le prove in mano, il procuratore delegato della UNICOMM ha sporto una denuncia dettagliata negli uffici di via Lavarone; qui, i carabinieri, che avevano preso nota dell’accaduto, incluse le giustificazioni, non del tutto convincenti, addotte dal magazziniere per quanto compiuto, sentiti alcuni testimoni ed analizzate minuziosamente le varie immagini che incastrano l’infedele magazziniere, fanno scattare la denuncia alla Procura della Repubblica di Vicenza per furto continuato e aggravato che, in totale, avrebbe fruttato all’uomo circa 3500 euro da aprile scorso, mese in cui aveva iniziato a lavorare presso quel supermercato.