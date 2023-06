Due pluripregiudicati evadono dai domiciliari: arrestati

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso nei confronti del 36enne I.P. e 33enne D.C.C.

I due erano già gravati dagli arresti domiciliari ma non venivano rispettati, visti i numerosi episodi di allontanamento, senza giustificato motivo, da casa.

I due, anche nei giorni scorsi, erano evasi dagli arresti domiciliari per una serata fuori casa, ma riconosciuti dagli Agenti di una pattuglia della Squadra “Volanti” della Questura che era a conoscenza del fatto che entrambi erano sottoposti agli Arresti Domiciliari a seguito di numerosi furti e rapine perpetrati a Vicenza negli ultimi mesi, hanno proceduto a fermali per controllare quanto avevano addosso. Accompagnati presso gli Uffici della Questura gli Agenti li hanno arrestati per il reato di evasione e, quindi, su disposizione della Autorità Giudiziaria ricollocati agli arresti domiciliari.

A seguito anche dell’ultima segnalazioni trasmessa all’Autorità Giudiziaria, il G.I.P. del Tribunale di Vicenza ha disposto l’arresto ed il trasferimento presso la locale Casa Circondariale per l’espiazione della pena residua.