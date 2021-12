Drusilla Foer l’11 dicembre al Comunale di Vicenza apre la stagione dei fuori abbonamento

Inizia sabato al Teatro Comunale la stagione degli appuntamenti fuori abbonamento. Il primo evento è in programma sabato 11 dicembre alle 20.45 con un’icona di stile che il pubblico vicentino ha avuto modo di apprezzare nell’Histoire du Soldat, spettacolo inaugurale del 74° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico. Si tratta di Drusilla Foer, attrice, autrice, cantante, personaggio irriverente e molto sagace che presenterà Eleganzissima il nuovo spettacolo, già un cult, del suo repertorio teatrale per una serata speciale nel segno del divertimento glamour e dell’ironia intelligente.

Eleganzissima, scritto e interpretato da Drusilla Foer, è presentato a Vicenza nella nuova versione aggiornata: racconta il viaggio fascinosissimo, ricco di aneddoti esilaranti, dell’esistenza di Madame Foer, nobildonna vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, una biografia costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, il tutto sospeso tra il reale e il verosimile.

In Eleganzissima, un vero e proprio recital, le canzoni che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti, sono parte fondante del racconto. Lo spettacolo, ricco di musica dal vivo proposta da Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al clarinetto e sax, svelerà un po’ del personaggio Drusilla e il pubblico sarà coinvolto in un “viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario”.

Lo spettacolo è una produzione Sava’ Produzioni Creative e Best Sound di Franco Godi, compositore per la pubblicità, per la tv e per il cinema, nonché scopritore e artefice del successo dell’hip-hop in Italia a partire dagli anni ’90.

Drusilla Foer (al secolo Gianluca Gori) è cantante, attrice e autrice, artista conosciutissima anche dalle platee televisive, dal pubblico della radio e della rete.

Personaggio irriverente e antiborghese, Drusilla Foer si presta spesso al sostegno di cause sociali importanti e battaglie per i diritti civili. Frequenta con successo televisione e cinema (Magnifica presenza, per la regia di Ferzan Özpetek nel 2012) ed è una star di culto anche sul web.

L’artista Gianluca Gori dichiara per spiegare l’anticonformismo del suo personaggio “Per me la libertà è avere la possibilità di scegliere perché si può sempre scegliere nella vita, anche di poter sbagliare. (…) La libertà è rivoluzionare le proprie convinzioni oppure renderle più salde, ma essere totalmente aperti all’esperienza e liberi dalla schiavitù più grossa che è quella del pregiudizio”. In ottobre è uscita l’autobiografia di Drusilla Foer Tu non conosci la vergogna, un successo annunciato.

La nuova stagione artistica del Teatro Comunale di Vicenza è realizzata con il sostegno dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza – Comune di Vicenza, Regione del Veneto, Fondazione Cariverona, Intesa Sanpaolo – e da una rete di partner e sponsor, istituzioni e imprese: AGSM AIM, Anthea S.p.A., Banca Popolare di Marostica – Volksbank, Burgo Group, Cantine Colli Vicentini – Vitevis, Banca delle Terre Venete, Confcommercio Vicenza, Develon, F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici, Gruppo Battistolli, Inglesina, ItalOhm, Lions Club Vicenza, Nardi S.p.A., Pesavento, Telemar, Viacqua.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita a 35 euro a prezzo intero, a 25 euro i ridotti over 65 e a 20 euro i ridotti under 30. L’acquisto è possibile in biglietteria a teatro, previo appuntamento obbligatorio, dal martedì al sabato dalle 15 alle 18.15; al telefono chiamando lo 0444-324442 nei giorni di apertura dalle 16 alle 18 e online sul sito www.tcvi.it. L’acquisto è possibile anche tramite 18App Carta del docente e voucher. Per Eleganzissima di sabato 11 dicembre ci sono ancora biglietti a disposizione.

Relativamente alle misure di contenimento della pandemia, i biglietti per gli spettacoli sono nominali. In caso di acquisto per più spettatori, sarà necessario fornire i dati anagrafici e l’indirizzo mail di ognuno.

Dal 6 dicembre l’ingresso a Teatro è consentito unicamente ai possessori di “Green Pass rafforzato”, ovvero a chi è vaccinato o guarito dal Covid-19, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge. Per maggiori informazioni: www.dgc.gov.it.