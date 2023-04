Droga in casa e nel giardino condominiale: 2 denunciati

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio hanno denunciato due persone.

I fatti

Ieri mattina i Carabinieri della Compagnia di Schio, con l’ausilio dell’unità cinofila Ziko del Nucleo Cinofili Carabinieri di Torreglia, hanno perquisito O.J., cittadino nigeriano 35enne dimorante a Schio. Le indagini hanno consentito di accertare che l’indagato, che ha la disponibilità di due abitazioni di cui risulta affittuario, risulta aver presentato nel tempo, per le medesime unità immobiliari, numerose dichiarazioni di ospitalità in favore di connazionali. Nel corso delle perquisizioni venivano rintracciati vari cittadini nigeriani, in regola con il soggiorno, alcuni dei quali in possesso di droga. In particolare, in via Sella, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità di I.A. nigeriano 27enne, 15 involucri contenenti

complessivamente 22 grammi di marijuana. Il giovane, con precedenti di polizia specifici, è stato

denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Altri due giovani, rispettivamente un 35enne e un 27enne, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e egnalati alla Prefettura di Vicenza.

Infine, l’attività di controllo unitamente all’unità cinofila, ha consentito di rinvenire in un’area

condominiale di via Pasubio una busta contenente all’interno 21 involucri

di marijuana per 24 grammi, poi sequestrata.