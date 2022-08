Doppio intervento per il Soccorso alpino di Asiago

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Nel pomeriggio di ieri, il Soccorso alpino di Asiago è intervenuto due volte: la prima per soccorrere un’escursionista di 49 anni, di Albignasego (PD), che scendendo da un sentiero aveva riportato un trauma al piede. Raggiunta in fuoristrada, alla donna è stata immobilizzata la caviglia, grazie anche ad un soccorritore di Arsiero già sul posto, per poi essere portata alla propria macchina.

Successivamente, una seconda chiamata è arrivata per un’emergenza sul Monte Zebio, dove una 78enne di Lissone non era più in grado di proseguire lungo il sentiero 832 a causa di forti dolori al ginocchio. La donna è stata portata all’auto a a Sant’Antonio.