Donna di 44 anni muore dopo essere stata abbandonata davanti all’ospedale. Uccisa da 3 proiettili

È morta nella notte Dolores D., 44enne originaria di Vicenza e madre di tre figli, raggiunta da tre colpi di pistola e lasciata agonizzante all’ingresso del pronto soccorso di Desenzano del Garda nella serata di giovedì 2 ottobre.

Intorno alle 19 un’Alfa Romeo Stelvio si è fermata davanti all’ospedale: dal veicolo, sul quale viaggiava almeno un uomo, è stata fatta scendere la donna, già gravemente ferita. L’auto si è poi allontanata a tutta velocità, mentre il personale sanitario ha tentato disperatamente di stabilizzarla e l’ha sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Poche ore dopo, però, il suo cuore si è fermato.

La vittima, di origine sinti e residente a Vicenza, era sorella di un collaboratore di giustizia recentemente inserito in un programma di protezione. Aveva piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. A dicembre avrebbe compiuto 44 anni.

Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Brescia e coordinate dal pm Francesca Sussarellu, proseguono senza sosta. Gli investigatori stanno esaminando i filmati di videosorveglianza per rintracciare l’auto che ha scaricato la donna: le targhe, già rilevate, risulterebbero non compatibili con il modello del veicolo, un dettaglio che rafforza l’ipotesi di un’azione pianificata.

Gli inquirenti non escludono che la sparatoria sia avvenuta lontano da Desenzano, forse nel Vicentino, e che la scelta dell’ospedale gardesano sia stata dettata dalla volontà di confondere le indagini. È stata disposta l’autopsia.

L’ipotesi di reato è quella di omicidio.