Domenica ecologica a Vicenza: quartieri protagonisti tra ambiente, scuole e cultura

Domenica 25 gennaio Vicenza vivrà una nuova domenica ecologica, con un ricco programma di iniziative diffuse nei quartieri di San Lazzaro, San Giuseppe, San Felice e Fortunato. L’evento, organizzato dall’assessorato all’ambiente in collaborazione con il Consiglio di quartiere 6, prevede anche due chiusure stradali: in via Bellini e via Corelli, nei tratti interessati dalle attività.

Le domeniche ecologiche rispondono a una delibera regionale che impone ai Comuni con più di 30.000 abitanti l’organizzazione di una giornata ecologica al mese dal 1 ottobre al 30 aprile. A Vicenza si svolgono ogni ultima domenica del mese, con l’eccezione di marzo 2026, quando l’iniziativa sarà collegata alla StraVicenza.

Il programma è stato presentato a Palazzo Trissino dall’assessore all’ambiente Sara Baldinato, dal presidente del Consiglio di quartiere 6 Enrico Rizzo e dalla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 9 Simonetta Bertarelli. L’obiettivo è unire la riflessione sui temi ambientali – rifiuti, riciclo, qualità dell’aria – alla rivitalizzazione dei quartieri, grazie al coinvolgimento di associazioni e volontari.

«Un’occasione per incontrarsi nei quartieri dove spesso solo dormiamo o accompagniamo i figli a scuola – ha spiegato l’assessore Baldinato – e per sperimentare anche cosa può diventare una strada scolastica, parlando di ambiente con la calma che contraddistingue la domenica».

Le iniziative, coordinate dal Consiglio di quartiere 6, vedono la collaborazione del Gruppo Alpini San Lazzaro, degli Scout San Lazzaro, del Circolo Noi San Lazzaro, della FIDAS San Lazzaro e della società sportiva Palladio Baseball.

Tra gli appuntamenti principali, la pulizia ambientale “Plastic Free” aperta a bambini, genitori, ragazzi e volontari, con ritrovo alle 9.30 nei tratti chiusi di via Bellini (tra l’intersezione con via Albinoni e l’ingresso del parcheggio ai civici 92-88) e via Corelli (tra via Bellini e via Mons. Onisto). Al termine è previsto un ristoro con cioccolata calda e tè a cura degli Alpini. Torna anche CorriXVicenza, con ritrovo alle 9.30 e ristoro finale.

Ampio spazio alle attività per bambini e ragazzi. Per la scuola primaria Zecchetto sono previsti laboratori di riciclo, robotica, animazioni con burattini, “Dottor Clown” con l’ambulanza magica, giocoleria, modellazione della creta con l’Associazione Numa, oltre a un set fotografico per famiglie con “Punto Focale”. Per la scuola secondaria Ambrosoli: letture ad alta voce, attività motorie, laboratorio artistico, musica, presentazione di murales dedicati ai caduti per mafia e progetti di riqualificazione del parco. Le scuole Zecchetto e Ambrosoli saranno aperte e visitabili.

Dalle 9.30 alle 11.30, al Mercato Ortofrutticolo di viale del Mercato Nuovo, torna il Mercato della Terra – Slow Food, a cura di Orto-Vi.

Nel pomeriggio, in contra’ Santa Corona, sono previste due iniziative culturali: alle 15.00 al Museo Naturalistico Archeologico “Oceani del passato e del presente”, un viaggio nella storia geologica del territorio guidato dalla curatrice Viviana Frisone; alle 16.00 alle Gallerie d’Italia – Vicenza “Un pianeta chiamato acqua”, percorso sugli oceani attraverso gli scatti di Cristina Mittermeier, nell’ambito della mostra “La grande saggezza”.

Entrambe le iniziative sono gratuite con prenotazione obbligatoria:

– Museo Naturalistico Archeologico: 0444 222815 – museonatarcheo@comune.vicenza.it (max 25 partecipanti)

– Gallerie d’Italia Vicenza: 800.167619 – vicenza@gallerieditalia.com (max 25 partecipanti)