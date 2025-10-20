Domani Sarkozy andrà in carcere: appello alla mobilitazione del figlio

“La fine della storia non è scritta”. Con queste parole Louis Sarkozy, figlio dell’ex presidente della Repubblica, ha lanciato un appello alla mobilitazione dei sostenitori poco prima dell’incarcerazione di Nicolas Sarkozy. Condannato a cinque anni di carcere, con un mandato di cattura per “associazione a delinquere” nel processo libico, l’ex capo di Stato ha presentato ricorso e sarà trasferito nel carcere di La Santé a partire da martedì 21 ottobre.

Poco prima di consegnarsi alla detenzione, Sarkozy ha ricevuto il sostegno dei suoi simpatizzanti. “Veniamo numerosi per esprimere il nostro sostegno a Nicolas Sarkozy questo 21 ottobre alle 8:30”, ha scritto Louis Sarkozy sui social, fissando un raduno in una zona residenziale del XVI arrondissement di Parigi, vicino alla residenza del padre. Il messaggio era accompagnato da un video che ripercorreva diverse tappe della carriera politica dell’ex presidente, concluso dalla frase “la fine della storia non è scritta”.

Anche Jean Sarkozy, fratello maggiore, ha condiviso un messaggio simile su Instagram: “Il 21 ottobre saremo insieme. Questo è il momento di essere forti”.

Nicolas Sarkozy ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nel finanziamento libico della sua campagna del 2007 e si è paragonato ai più celebri condannati ingiustamente della storia e della letteratura francese, come Alfred Dreyfus ed Edmond Dantès, il conte di Montecristo.