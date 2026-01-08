Dodicenne muore per polmonite, tre medici del pronto soccorso indagati

Si cerca chiarezza sulla tragica morte di Azzurra Breda, una bambina di 12 anni di Sant’Angelo di Piove di Sacco, stroncata da una polmonite nei giorni scorsi. Il pubblico ministero Valeria Peruzzo ha aperto un fascicolo contro tre medici del pronto soccorso pediatrico dell’Azienda ospedaliera di Padova, accusati di concorso in omicidio colposo. L’autopsia, affidata ai medici legali Margherita Neri e Elio Castagnola, è prevista per il 12 gennaio e dovrebbe chiarire le cause del decesso e stabilire se la giovane paziente avrebbe potuto essere salvata. La famiglia sarà assistita dagli avvocati Alessandra Milani e Fabio Amato.

Il 29 dicembre Azzurra era stata portata al pronto soccorso pediatrico per febbre alta e difficoltà respiratorie. Dopo la visita, era stata dimessa. L’accusa contesta un possibile mancato approfondimento clinico, tra cui prelievi del sangue e tac al torace, e ipotizza che la polmonite sia stata erroneamente diagnosticata come semplice influenza. Tornata a casa, le condizioni della bambina si sono rapidamente aggravate. Il 30 dicembre i genitori hanno deciso un secondo accesso al pronto soccorso, dove Azzurra è stata subito ricoverata in rianimazione. La mattina del 31 dicembre è sopraggiunto il decesso.

Secondo i genitori, Azzurra era una ragazza vigorosa, amante dello sport e del pianoforte, senza precedenti problemi di salute. La tragedia ha sconvolto l’intera comunità, e l’autopsia sarà fondamentale non solo per determinare il quadro clinico finale, ma anche per capire se errori nel percorso sanitario abbiano contribuito alla morte della giovane.