Divelte dai ProPal le bandiere della Regione Veneto a Roma, Zaia: “La pace si sostiene con gesti di pace, non con la violenza”

Le bandiere della sede romana della Regione Veneto sono state divelte dai manifestanti durante una protesta pro-Palestina.

Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha condannato l’accaduto: “La libertà di manifestare è un diritto fondamentale, ma quando una protesta pacifica si trasforma in aggressione o violenza, con danni anche alle sedi pubbliche, si supera un limite che non dovrebbe mai essere oltrepassato”.

Zaia ha sottolineato che “gesti come questi, che travalicano le regole basilari della convivenza civile, minano la credibilità dei messaggi di pace. Manifestare per la pace ottiene effetto solo se fatto pacificamente, nel rispetto di tutti e con comportamenti ordinati e composti”.

Il presidente ha poi aggiunto il dispiacere per il danneggiamento dei simboli istituzionali: “Vedere attaccate le nostre bandiere, a cui il Veneto e i Veneti sono profondamente affezionati, è particolarmente rammaricante”.