Disagi per i disabili nel collegamento fra stazione treni e aeroporto di Treviso

Luca Lapo, vice responsabile del dipartimento disabilità e sociale di Forza Italia nel Veneto e membro del Direttivo della segreteria comunale di Vicenza per Forza Italia, ha sollevato preoccupazioni riguardo le difficoltà incontrate dai disabili che utilizzano il treno da Vicenza per raggiungere l’aeroporto di Treviso.

Lapo riporta segnalazioni di disabili che evidenziano come, a differenza di altre stazioni con collegamenti diretti e assistenza dedicata, la stazione ferroviaria di Treviso non offra un collegamento diretto con l’aeroporto. I passeggeri disabili sono costretti a utilizzare un normale autobus per il tragitto, perdendo così l’assistenza e l’accompagnamento necessari.

Questa situazione viene descritta come complicata e fonte di notevoli difficoltà per le persone con disabilità. Lapo, in quanto rappresentante di questa categoria, intende fare chiarezza sulla questione, identificare le competenze responsabili e risolvere un problema che persiste da tempo.

Inoltre, Lapo annuncia l’intenzione di richiedere a Trenitalia un censimento dei possessori di “carta blu” (che fornisce agevolazioni tariffarie, spesso limitate ai treni Italo), e propone la gratuità del servizio ferroviario per i disabili a basso reddito e i loro accompagnatori.