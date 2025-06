“Diplomazia e Defecazione”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Umberto Baldo

Pare che la nuova frontiera della politica estera italiana sia… il colon. Non è uno scherzo: lunedì sera, tutti i 4000 dipendenti del Ministero degli Esteri – ambasciatori, diplomatici, funzionari sparsi nei cinque continenti – hanno ricevuto una solenne convocazione. Non per discutere di Ucraina, Medio Oriente, Iran, Cina o Russia. No. L’invito, firmato da un tale monsignor Marco Malizia, consigliere del ministro Tajani (sì, avete letto bene: un ecclesiastico nel cuore della Farnesina), riguarda nientemeno che il microbiota intestinale.

Il convegno, tenutosi mercoledì 28 maggio nella prestigiosa sala Aldo Moro, aveva come tema la flora batterica che abita le nostre viscere. Iniziativa, ci mancherebbe, lodevole. Nessuno sottovaluta l’importanza di una buona digestione. Anche i diplomatici vanno di corpo, e l’intestino pigro non conosce confini né convenzioni di Vienna. Ma che in piena crisi mondiale – con guerre, colpi di Stato, tensioni internazionali e vertici da preparare – la priorità della Farnesina sia il benessere intestinale dei suoi quadri, grida vendetta al cielo. O forse solo al gabinetto.

Mi chiedo – e chiedo pubblicamente – quanti tra quei 4000 invitati abbiano davvero partecipato. Quanti hanno pensato fosse uno scherzo. Quanti, dall’estero, si sono imbarcati su voli di Stato per ascoltare un gastroenterologo spiegare come combattere la stitichezza. A spese mie, tue, nostre: quelle del contribuente che magari quel giorno ha saltato il pranzo, e non certo per facilitare la motilità intestinale.

Il fatto che l’invito arrivi da un monsignore è la ciliegina sulla torta (una torta marrone, ovviamente). Sembra che il confine tra Stato e Chiesa, anziché separarsi, si sia fuso nel tratto più profondo del tubo digerente. La politica estera del XXI secolo ridotta a una seduta plenaria… sul water.

Mi domando se, tra i prossimi eventi, sia previsto un seminario sulla flatulenza in diplomazia, o un simposio sul corretto uso del bidet in trattativa multilaterale. Magari con la benedizione del clero.

Tajani, se ci sei, batti un colpo. O meglio: batti un colpo… fuori dal bagno.

