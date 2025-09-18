CRONACAVENETO
18 Settembre 2025 - 9.34

Detenuto aggredisce Filippo Turetta nel carcere di Montorio

Verona, 18 settembre 2025 – Filippo Turetta, condannato all’ergastolo in primo grado per l’omicidio di Giulia Cecchettin, è stato vittima di un’aggressione all’interno della casa circondariale di Montorio.

Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Arena, l’episodio risale al mese di agosto e si è verificato nella quarta sezione del penitenziario, dove Turetta era stato trasferito dopo un periodo trascorso in una sezione protetta. A colpirlo sarebbe stato un detenuto di 55 anni, già condannato in via definitiva per omicidio e tentato omicidio, che lo avrebbe preso a pugno.

L’accaduto ha destato preoccupazione sulla sicurezza all’interno del carcere e sulle condizioni di detenzione del giovane.

