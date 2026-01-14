Dalla Pozza, Luisetto e Trevisi (Pd): “Sicurezza: Questura di Vicenza nuovamente penalizzata nelle assegnazioni di organico, serve il passaggio in fascia superiore” 

“Ancora una volta, nelle assegnazioni di agenti, la Questura di Vicenza è penalizzata, risultando quella con meno risorse aggiuntive tra tutti i capoluoghi del Veneto, in una situazione di crescente allarme tra cittadini e imprese per l’aumento dei reati predatori, in una delle province con maggior ricchezza pro capite e più industrializzate d’Italia”. Lo dichiarano, in una interrogazione, i consiglieri regionali del Partito Democratico, Antonio Marco Dalla Pozza, Chiara Luisetto e Gianpaolo Trevisi. “Già a metà dello scorso anno si era verificata una situazione simile – afferma Dalla Pozza – quando al Commissariato di Bassano del Grappa vennero assegnati dieci agenti, mentre alla Questura di Vicenza nessuno. Da anni assistiamo ad un progressivo depauperamento dell’organico della Questura di Vicenza, costringendo gli agenti a operare con turni massacranti, rinunciando alle ferie, sguarnendo Reparti fondamentali come le Volanti o la Polizia Stradale. Nel 2025 oltre trenta agenti erano andati in pensione, ed altrettanti se ne prevedono per il 2026”. “Già nel 2024 avevo sollevato la questione, presentando una mozione sul tema – aggiunge Luisetto – e forte era stato l’allarme lanciato anche dal Presidente di Confcommercio Vicenza, paventando il rischio dell’aumento della disaffezione di cittadini ed imprenditori verso uno Stato sordo ed indifferente alle richieste del territorio”. “Torniamo quindi a chiedere con forza – concludono i consiglieri regionali – che la Questura di Vicenza venga portata in fascia ‘A’, e vista la delega alla Sicurezza data al Vicepresidente della Giunta Regionale chiediamo se anch’egli intenda farsi parte attiva presso il Governo per sostenere un’istanza che è richiesta da tutto il territorio e da tutte le sue componenti sociali”. Ufficio stampa del Consiglio regionale del Veneto

