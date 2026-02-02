Dalla laguna ai Caraibi fino alla Colombia: narcotrafficante veneto si fingeva rumeno

VENEZIA – Era latitante dal febbraio 2023 e aveva costruito una fuga internazionale passando dall’Europa ai Caraibi, fino al Sud America. Lorenzo Dei Meneghetti, narcotrafficante originario di Chioggia, è stato arrestato il 30 gennaio scorso nel nord della Colombia, dove viveva sotto falsa identità.

La cattura è avvenuta a Santa Marta, nel dipartimento di Magdalena, all’interno di una villetta isolata. L’operazione è stata condotta dalla Polizia nazionale colombiana grazie al supporto investigativo dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Venezia e dello Scip (Servizio per la cooperazione internazionale di polizia) dell’Interpol. A darne notizia sono la Procura di Venezia e l’Arma dei Carabinieri.

Dei Meneghetti era stato condannato in via definitiva a nove anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per lesioni personali aggravate dall’uso di armi. Per evitare il carcere, tre anni fa aveva fatto perdere le proprie tracce mettendo in atto una fuga articolata: partito da Mestre in treno, aveva raggiunto Marsiglia passando per Bardonecchia, per poi imbarcarsi su una nave mercantile diretta in Guadalupa.

Da lì, utilizzando documenti falsi intestati a un cittadino rumeno ignaro, aveva acquistato un biglietto per una crociera verso Trinidad e Tobago. Una volta sbarcato, però, non era più risalito a bordo della nave, facendo perdere ogni traccia. La sua sparizione aveva avuto risonanza anche a livello mediatico.

Le indagini, condotte attraverso l’analisi dei legami familiari, delle relazioni personali e di operazioni bancarie sospette, hanno infine permesso di localizzarlo in Colombia, dove si era stabilito nel tentativo di sfuggire alla giustizia italiana.

Già arrestato in flagranza il 15 gennaio 2013 per la cessione di 11 chilogrammi di marijuana, Dei Meneghetti era considerato un elemento di rilievo di un’organizzazione criminale attiva tra Chioggia e Milano tra il 2012 e il 2014, specializzata nello spaccio di ingenti quantitativi di droga. Le sostanze provenivano dai Balcani (eroina e marijuana) e da Marocco e Spagna (cocaina e hashish). All’interno del gruppo, l’uomo svolgeva anche il ruolo di corriere e procacciatore di clienti.

Nel suo passato figura anche un’aggressione avvenuta nel 2017 sul lungomare di Chioggia: in stato di ebbrezza, aveva accoltellato un conoscente, ferendolo con due fendenti alla schiena. Per quell’episodio era stato condannato a un anno di reclusione.

Con l’arresto in Colombia si chiude una lunga latitanza durata tre anni.