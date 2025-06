Dal Pci al Pride: il Pd che canta ‘Imagine’ mentre il mondo brucia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

di Geopoliticus

C’è qualcosa di sublime, quasi poetico, nello spettacolo che ci offre oggi il Partito Democratico.

Non più un Partito, ma una performance permanente, una sorta di happening post-ideologico in cui le mozioni si scrivono su cartoni da corteo, e le linee politiche si declamano tra i carri colorati di un Gay Pride ed un flash mob femminista (avendo cura di non attaccare gli Ayatollah in nome dell’anti sionismo).

Detta in altri termini, è davvero penoso, e forse è anche una forma di nemesi storica, questo spettacolo offerto oggi dalla sinistra italiana.

Una sinistra che per decenni si è fatta beffe dei compromessi altrui, dei balbettii della dirigenza riformista, ma che ora, disponendo di tutte le leve interne al suo Partito, non riesce a proporre altro che confusione ideologica, slogan vuoti e pose da festival alternativo.

Il Partito Democratico si è trasformato così in una sorta di mini-Woodstock permanente, con bandiere arcobaleno, diritti declamati come fossero cori da stadio, ed una visione del mondo in ritardo di almeno trent’anni.

Ed è riemerso sulla scena politica italiana grazie al nuovo corso schleiniano, dominato da piazze, social, slogan, e da un perenne inseguimento della sinistra massimalista, terzomondista, radicale e populista

Elly Schlein, la sacerdotessa di questo culto politico new age, guida un’armata Brancaleone in cui gli ex bersaniani, gli ex lettiani, gli ex renziani e i mai stati niente, si muovono a tentoni come anime in cerca d’autore… o almeno di un cartello da sventolare.

Nel frattempo, mentre a Bruxelles si discute di difesa europea e a Mosca e a Tel Aviv si sventolano testate nucleari come noccioline, il Pd riflette profondamente.

E partorisce una linea limpida come un collage di Bansky:

“Siamo per la difesa comune, ma non per il riarmo.”

Tradotto: facciamo l’esercito europeo, ma armato di fiorellini di campo, con divise unisex e armi biodegradabili.

In caso di attacco, è prevista la controffensiva a colpi di sorrisi, cori e coreografie.

L’inno? “Imagine”, ovviamente, e in seconda battuta “Bella Ciao” remixata in versione trap da qualche artista gender fluid.

Il tutto innalzando al cielo l’articolo 11 della Costituzione come scudo magico.

Peccato che Putin e gli altri autocrati, con l’articolo 11, ci si puliscano il culo.

E lo fanno apertamente.

Ma il Partito, sempre quello dei Pride e dei selfie con i cartelli, continua a dichiarare di essere “per la difesa comune, ma non per il riarmo”, come se l’esercito potesse essere addestrato a combattere a cuscinate, a sputi o, nel caso peggiore, a palle di neve.

E non può che essere così, visto che Elly e il suo Partito dei Centri Sociali sono troppo impegnati a praticare il loro antibellicismo estetico: in una narrazione pseudo-pacifista, antiatlantista, a tratti perfino antioccidentale, che si contrappone perfino alla linea del PSE europeo — che almeno conserva un senso di realtà geopolitica.

Per la Segretaria e i suoi fedelissimi, la priorità non è l’Ucraina, né l’Europa, né Israele, né l’Iran: la vera ossessione è serrare le fila del “campo largo”, inseguire i voti dei pacifinti grillini e blandire quella sinistra estrema che vive ancora nell’illusione che basti “condannare la guerra” per fermarla.

Per Elly ed il suo Politburo i veri nemici non sono Putin, Khamenei, o i tagliagole di Hamas.

No. Il vero nemico è la Nato, l’Occidente, il patriarcato militare-industriale e, talvolta, perfino il pensiero razionale.

La linea del Partito, ormai, è quella della narrazione creativa: si dipingono scenari in cui l’Ucraina dovrebbe arrendersi con stile, Israele dovrebbe difendersi “proporzionalmente” (cioè mai), e l’Europa dovrebbe dialogare con chiunque, anche con Satana, purché abbia il cappello palestinese in testa e una bandiera verde in mano.

E no, non ha senso assimilare questo Pd ai comunisti di una volta. È quasi blasfemo.

Perché una volta, nel bene o nel male, c’era chi nel centrosinistra sapeva decidere: D’Alema, sì proprio lui, da premier non ebbe esitazioni nel sostenere i raid aerei Nato sulla Serbia.

Altro che “cuscinate etiche”.

Questi gandhiani in salsa italica invece, se li minacci con una sberla, ti rispondono con un tweet, e un disegno con la colomba.

Il tutto ovviamente in nome della pace, s’intende.

Una pace mistica, scollata dalla realtà, una sorta di nirvana geopolitico dove si galleggia nell’illusione che i conflitti si risolvano con una petizione online ed un concerto benefico.

Non chiamateli più eredi del Pci, ma neppure figli del riformismo.

Sono piuttosto i nipoti confusi di un rave finito male, quelli che hanno ereditato le chiavi di casa ma non sanno dove stanno i rubinetti.

La sinistra tricolore di oggi non è più tragica. È diventata comica.

Ma è una commedia dell’impotenza: fatta di parole, cori e bandiere.

Tutto il contrario della politica.

E così E mentre il mondo brucia, Elly e i suoi camminano tra le rovine con la faccia ispirata di chi sta salvando il pianeta.

A forza di parole, parole, parole.

Come cantava Mina.

O era Schlein?

