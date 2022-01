DAL MONDO – Gerusalemme sotto 20 cm di neve

Sulle colline di Gerusalemme la neve non ha smesso di cadere per tutta la notte da mercoledì 26 a giovedì 27 gennaio. I fiocchi di neve sono accompagnati da forti raffiche dovute a un temporale annunciato da qualche giorno.

Le scuole sono state chiuse, i residenti sono stati invitati a rimanere a casa. Il peso della neve e la forza del vento hanno abbattuto alcuni alberi e causato alcune interruzioni di corrente.

Tempesta eccezionale sul Mediterraneo orientale

L’intera regione è interessata da questo eccezionale fenomeno meteorologico. In Cisgiordania, anche in alcuni punti innevata, l’Autorità Palestinese ha annunciato la chiusura anticipata delle scuole e di alcuni servizi al fine di ridurre al minimo il traffico e il rischio di incidenti. In Giordania, forti nevicate hanno portato alla chiusura delle strade in particolare nella capitale

All’inizio della settimana episodi di neve avevano già colpito Atene e Istanbul, affluenti di questa eccezionale tempesta sul Mediterraneo orientale.