4 giovani vicentini bloccati dalla neve in un bivacco: salvati dal Soccorso Alpino

Ieri mattina la Centrale del 118 è stata allertata da 4 ragazzi vicentini che, dopo aver passato la notte al Bivacco Col Mandro, si erano svegliati con 50 centimetri di neve fresca e chiedevano aiuto. Per il forte rischio di valanghe e la difficoltà di un eventuale rientro dovuta inoltre a un tratto verticale provvisto di cavo e data la presenza di nebbia che impediva l’intervento dell’elicottero, è stato detto loro di non muoversi, appurato che stavano bene e tenendosi in contatto per aggiornarli. Non appena si è aperto un varco nelle nubi, nel pomeriggio Falco è decollato e ha raggiunto il bivacco a 1.840 metri di quota. Sceso in hovering, il tecnico di elisoccorso ha poi imbarcato i 4 escursionisti, di età compresa tra i 19 e 24 anni. I ragazzi sono stati trasportati a Cencenighe, da dove un soccorritore di Alleghe ha accompagnato uno di loro a riprendere la macchina. Era pronta a intervenire in supporto alle operazioni anche una squadra del Soccorso alpino della Val Biois.