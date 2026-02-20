Gerusalemme, fine di un’era: estremisti ebrei fanno crollare dopo 60 anni l’accordo sulla preghiera. Al-Aqsa, tensione alle stelle

Un’intesa durata quasi sei decenni, che regolava l’accesso e la preghiera nel luogo sacro più sensibile di Gerusalemme, sarebbe ormai “crollata” sotto la pressione degli estremisti ebrei sostenuti dall’attuale governo israeliano. A lanciare l’allarme sono diversi esperti, mentre sul terreno si moltiplicano arresti, restrizioni e incursioni nel pieno del Ramadan.

Negli ultimi giorni la polizia israeliana ha arrestato personale musulmano addetto alla custodia del sito, vietato l’ingresso a centinaia di fedeli e assistito a crescenti incursioni da parte di gruppi ebraici radicali. Questa settimana la tensione è culminata con l’arresto di un imam della moschea di al-Aqsa e con un raid della polizia durante le preghiere serali della prima notte del Ramadan.

Le azioni della polizia di Gerusalemme e dello Shin Bet, entrambe oggi sotto una guida politica di estrema destra, segnano secondo molti osservatori una rottura dello status quo stabilito dopo la guerra del 1967. L’accordo prevedeva che solo ai musulmani fosse consentito pregare nel complesso sacro noto come al-Haram al-Sharif, che comprende la moschea di al-Aqsa e la Cupola della Roccia del VII secolo. Per gli ebrei il sito è il Monte del Tempio, luogo del primo e del secondo tempio, distrutti dai Romani nel 70 d.C.

Storicamente, ogni modifica allo status quo ha avuto il potenziale di innescare disordini a Gerusalemme e nei territori palestinesi occupati, con ripercussioni globali. La visita dell’allora leader dell’opposizione Ariel Sharon nel 2000 diede avvio alla seconda intifada, durata cinque anni. Più recentemente, Hamas ha chiamato “alluvione di al-Aqsa” l’attacco contro Israele dell’ottobre 2023, che causò 1.200 morti israeliani e scatenò la guerra a Gaza, sostenendo che fosse una risposta alle violazioni israeliane alla moschea.

“Al-Aqsa è un detonatore”, ha affermato Daniel Seidemann, avvocato di Gerusalemme che ha fornito consulenza a governi israeliani, palestinesi e stranieri sulle questioni legali e storiche della città. “Di solito si tratta di una minaccia reale o percepita all’integrità dello spazio sacro. Ed è quello che stiamo vedendo. Ci sono state provocazioni durante il Ramadan anche in passato, ma ora la situazione è esponenzialmente più delicata. La Cisgiordania è una polveriera”.

Le tensioni sono aumentate parallelamente all’ascesa dell’estrema destra israeliana in posizioni chiave per la sicurezza. Il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir – con otto precedenti penali prima di entrare in carica, tra cui sostegno a un’organizzazione terroristica e incitamento al razzismo – ha dichiarato di voler issare la bandiera israeliana nel complesso e costruirvi una sinagoga. Negli ultimi mesi ha compiuto visite controverse ad al-Aqsa e sostenuto modifiche unilaterali allo status quo, consentendo agli ebrei di pregare e cantare nel complesso. A gennaio ha nominato un alleato ideologico, il maggiore generale Avshalom Peled, a capo della polizia di Gerusalemme e, con il presunto sostegno del primo ministro Benjamin Netanyahu, ha permesso l’ingresso con fogli di preghiera stampati, in violazione delle consuetudini precedenti.

“Lo status quo è crollato perché si prega ogni giorno”, ha osservato ancora Seidemann. “In passato la polizia era molto severa nel prevenire provocazioni. Oggi queste misure sembrano voler trasmettere un messaggio chiaro: ‘qui abbiamo il controllo, abituatevi o fatevi da parte’”.

In vista del Ramadan, il Waqf di Gerusalemme – fondazione nominata dalla Giordania e incaricata di amministrare il sito – denuncia pressioni crescenti. Secondo fonti interne, cinque membri del personale sono stati posti in detenzione amministrativa dallo Shin Bet e a 38 è stato vietato l’ingresso. Anche sei imam sarebbero stati esclusi. Sei uffici del Waqf sarebbero stati saccheggiati nelle ultime settimane, mentre al personale sarebbe stato impedito di effettuare riparazioni, installare ripari contro sole e pioggia o allestire cliniche temporanee per i fedeli. I funzionari sostengono che sia stato vietato perfino introdurre carta igienica nel complesso.

Secondo il Waqf, queste misure compromettono la capacità di accogliere i circa 10.000 musulmani attesi per le preghiere del Ramadan. Il governatorato palestinese di Gerusalemme fornisce cifre diverse: 25 membri dello staff banditi e quattro arrestati. Né la polizia né lo Shin Bet hanno commentato le accuse.

Nella prima settimana di Ramadan, la polizia ha inoltre esteso da tre a cinque ore l’orario di visita mattutino per ebrei e turisti. Lunedì, secondo l’agenzia palestinese Wafa, l’imam di al-Aqsa, lo sceicco Mohammed al-Abbasi, è stato arrestato nel cortile della moschea. Martedì sera si sarebbe verificato un nuovo raid durante la prima preghiera notturna del Ramadan, mentre mercoledì mattina circa 400 coloni sono entrati nel complesso, cantando, ballando e pregando ad alta voce.

“Ci sono molti elementi che rendono questo Ramadan particolarmente pericoloso”, ha dichiarato Amjad Iraqi, analista senior di Israele/Palestina per l’International Crisis Group. “L’anno scorso è stato relativamente tranquillo, ma quest’anno c’è una confluenza di fattori, sia israeliani sia palestinesi, che potrebbe spingere gli attivisti del Monte del Tempio a tentare nuove modifiche”.

Secondo Iraqi, il governo israeliano oggi appare meno incline a considerare le reazioni delle potenze regionali e della comunità internazionale. “C’è stata una diffusione dell’impunità. Israele ha superato limiti che in passato riteneva vincolanti, a Gaza e in Cisgiordania. Perché dovrebbe sentirsi vincolato ora dall’opinione pubblica internazionale?”.