VICENZA – Migliaia di musulmani festeggiano la fine del Ramadan (e arriva l’interrogazione)

Più di qualcuno avrà notato stamane folti gruppi di persone vestite a festa in vari punti della città. Oggi si festeggia la fine del Ramadan (10 marzo – 9 aprile). A Vicenza sono due i punti di ritrovo, preghiera e festeggiamento. Uno alla parrocchia di San Giuseppe (piastra sportiva) e uno al Parco della Pace. Il primo organizzato dal centro islamico di via dei Mille e il secondo organizzato da quello di via Vecchia Ferriera.

Nel frattempo i festeggiamenti aprono una polemica. Il consigliere di minoranza di Idea Vicenza, Michele Dalla Negra, ha presentato un’interrogazione. Ne pubblichiamo il testo:

Premesso che

Nella giornata odierna centinaia di persone, presumibilmente di fede islamica, stanno affluendo presso le strutture del “Parco della Pace” verosimilmente per celebrare la fine del periodo di ramadan;

Svariate risultano ai sottoscritti precedenti richieste di utilizzo temporaneo delle strutture, richieste disattese accampando motivi tecnici e/o burocratici

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali, presentano al sig. Sindaco, l’odierna

INTERROGAZIONE

per sapere: