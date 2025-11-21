Da Caino ai droni: l’uomo non cambia. E la democrazia trema

Umberto Baldo

A volte basta guardare un telegiornale per rendersi conto che siamo sempre gli stessi: da Caino in poi, la natura umana non ha fatto aggiornamenti di versione.

Altro che “progresso morale”: siamo una specie che ha inventato la scrittura, i vaccini, l’intelligenza artificiale… e continua a uccidere con la stessa leggerezza con cui si litiga per un parcheggio.

La differenza, semmai, è negli strumenti.

Nell’antichità ti spaccavano la testa con una pietra; oggi ti arriva un missile “intelligente” che fa il lavoro con più precisione e meno coinvolgimento emotivo.

Ma la dinamica è identica: paura, dominio, vendetta, avidità.

Diciamolo chiaramente: le guerre di oggi non sono meno crudeli, solo più efficienti.

Caino, se avesse avuto un drone, avrebbe fatto fare la stessa fine ad Abele, solo da più lontano.

E mentre la tecnologia corre, i filosofi continuano da millenni a interrogarsi sulla natura umana e sul senso della vita, come rematori su una barca bucata che sanno benissimo che prima o poi affonda.

Ma remano lo stesso.

L’uomo è questo: cerca significati pur sapendo che la risposta definitiva non arriverà mai.

Ma questa realtà non piace e non è accettata da tutti, per cui si cerca da sempre di mitigare in qualche modo gli istinti primordiali.

E qui entrano in campo le ideologie.

Le ideologie? Belle finché vuoi. Filosofie politiche, sistemi di valori, modelli di società.

Ogni epoca ne produce a tonnellate.

Ma sotto la patina teorica per me c’è sempre la stessa partita: fra chi ha la “roba” e chi non ce l’ha.

I Gracchi non volevano distruggere Roma; volevano solo che la ricchezza non finisse sempre nelle stesse mani. I ricchi dell’epoca li ringraziarono eliminandoli fisicamente, con un entusiasmo degno dei migliori film d’azione.

Da allora è tutto un derby eterno: Senato contro plebe, sanculotti contro nobiltà, bolscevichi contro zaristi, barbudos contro Batista, banchieri contro lavoratori, multinazionali contro Stati, élite contro esclusi.

E perfino Gesù, che molti vorrebbero neutrale e spirituale, scelse apertamente: stare con i poveri. Non in teoria, ma nei fatti. Il che spiega perché a qualcuno desse parecchio fastidio.

Le forme di governo sono quasi sempre espressione di una classe o di una élite dominante, e nella storia le forme monarchiche, autocratiche, o dittatoriali hanno fatto la parte del leone.

E poi c’è lei, la democrazia: la parentesi.

La breve vacanza dell’umanità dalla logica del comando unico.

Se guardiamo la storia lunga, la libertà politica non è la regola: è l’eccezione.

Funziona solo se c’è cultura civile, economia stabile, una certa buona fede reciproca, un pizzico di fiducia.

Oggi, che abbiamo perso quasi tutti questi ingredienti, la democrazia traballa come un tavolino con tre gambe.

Il mondo intero, chi più chi meno, sta tornando a modelli autocratici, o perlomeno a venerare l’uomo solo al comando.

Non perché siano tutti impazziti, ma perché la complessità fa paura.

E quando hai paura, la libertà diventa un lusso.

In fondo è tutto qui: l’uomo è un animale antico con giocattoli moderni.

La sua tragedia – e il suo fascino – sta nel fatto che cerca il bene, pur sapendo che il male è sempre più veloce.

Ma forse è proprio questa eterna fragilità che ci obbliga a pensare, discutere, indignarci.

E ogni tanto, nonostante tutto, a migliorare un po’.

Ma purtroppo, sempre …. a tempo.

Umberto Baldo