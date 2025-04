CVD La Monfalcone anti immigrati schiaffeggia la sinistra

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Riprendendo il filo del ragionamento che ho sviluppato ieri in tema del rapporto fra sinistra ed immigrazione (https://www.tviweb.it/immigrazione-se-la-sinistra-con-cambia-registro-vedra-il-governo-con-il-binocolo-le-uova-pasquali-di-salvini/) credo che per le elezioni comunali a Monfalcone potrebbe essere utilizzata la stessa dicitura con cui al liceo chiudevamo una dimostrazione matematica: CVD-Come Volevasi Dimostrare.

Monfalcone, città storicamente di sinistra, 30mila anime, un terzo delle quali di origine straniera, grande polo industriale della cantieristica (Fincantieri) in provincia di Gorizia, è una realtà di frontiera, con un tessuto sociale caratterizzato da un’alta presenza di stranieri che lavorano nei cantieri navali, in cui l’integrazione fondata sul lavoro non sempre funziona.

La novità di questa tornata elettorale è stata la presentazione di una lista di soli cittadini stranieri, definita “lista islamica”, sponsorizzata dal parlamentare Aboubakar Soumahoro e dalla sua “Italia plurale”, e capitanata da Bou Konate, ingegnere di origine senegalese, da una vita in Italia, già assessore di una giunta di centrosinistra.

Inutile ricordare lo strascico di polemiche, anche molto accese, che hanno accompagnato la campagna elettorale.

Come è andata a finire?

Con la destra a trazione Leghista che ha vinto con il 70% dei suffragi, con la sinistra al 26%, e con la “lista islamica” al 4% (300 voti su 900 extracomunitari con passaporto italiano aventi diritto, segno evidente che l’esperimento non è piaciuto neanche a loro).

Morale della favola? E’ cresciuto il numero dei votanti (segno di interesse alla contesa), e non occorre essere un esperto di flussi elettorali per concludere che il centrodestra è stato votato anche da chi, fino a pochi anni fa, votava per altri schieramenti (leggi sinistra).

Certo ci potranno raccontare che si è trattato di un voto influenzato dalla paura degli “islamici”, ma la realtà è che la sinistra quanto prima prenderà atto del fatto che la questione dell’immigrazione è molto profonda, e soprattutto che va al di là degli schieramenti, meglio sarà per il proprio futuro.

Nessuno pretende che il Pd e la Schlein assumano improvvisamente posizioni contrarie gli sbarchi o favorevoli ai rimpatri facili, ma finché i punti di riferimento saranno le Ong ed i Centri Sociali sarà opposizione….. da qui all’eternità.

CVD