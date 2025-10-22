Crollo della natalità in calo in Veneto: -6,4% nei primi sette mesi del 2025
Prosegue il calo demografico in Veneto. Secondo i dati provvisori diffusi dall’Istat relativi al periodo gennaio-luglio 2025, le nascite nella regione sono diminuite del 6,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un valore superiore alla media del Nordest, che registra un calo del 5,5%.
Il tasso di natalità provvisorio si attesta a 3,4 nati per mille abitanti, contro il 3,6 registrato sia nel 2023 sia nel 2024. Diminuisce anche il numero medio di figli per donna, sceso a 1,15 rispetto a 1,25 dello scorso anno, seppure restando lievemente sopra la media nazionale di 1,13.
Nel 2024, i nomi più scelti in Veneto sono stati Leonardo per i maschi (537 nati, pari al 3,5%) e Sofia per le femmine (360, pari al 2,5%).
Il quadro conferma la tendenza alla riduzione delle nascite che, secondo gli analisti, risente di fattori economici, sociali e culturali sempre più influenti sulle scelte di genitorialità.