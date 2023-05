Crolla il prezzo del metano per auto alla pompa (ma il costo è più alto di quanto dovrebbe essere)

Crolla il prezzo del gas al mercato di Amsterdam che oggi (18 maggio) si assesta sui 30 euro al megawatt/h. Da tempo, parallelamente al mercato di Amsterdam, scende anche il prezzo alla pompa e torna a livelli inferiori all’autunno del 2021, con grande soddisfazione dei metanisti.

Il sito Ecomotori ieri riportava la notizia che in un caso (Pinerolo, Piemonte) il prezzo alla pompa era di 0,999 euro al KG, valore analogo alla situazione pre-crisi. Ecomotori rileva anche come anche la media generale dovrebbe scendere.

Nel Vicentino i quattro distributori meno cari, tutti a 1,359 euro al kg sono: via Marsan a Marostica, via Madonna di Monte Berico a Bassano, via Olmo 53 ad Altavilla e ancora una volta il Cucagas di via Molinetto a Montecchio.

Ecco la news di Ecomotori (www.ecomotori.net) sito di riferimento per i prezzi dei carburanti.

La bella sorpresa arriva dal distributore di metano Tamoil di Pinerolo che oggi ha piazzato un incoraggiante 0,999€/kg.

Non è certo quel millesimo sotto quota un euro a far la differenza ma, dopo questo lungo periodo iniziato ad Ottobre 2021, vedere lo zero davanti al prezzo del metano per autotrazione ha un effetto psicologico non secondario.

Il TTF (il famigerato TTF !!!) che in questi anni abbiamo imparato a conoscere sta finalmente scendendo e questo aiuta la rimodulazione dei prezzi anche se troppo troppo lentamente.

Sulla base delle quotazioni attuali (32-35€/MWh) il prezzo medio Italia non dovrebbe essere superiore ad 1,2-1,3€/kg mentre ad oggi (17/05/2023) è ancora troppo alto a quota 1,567€/kg a riprova che le tipiche due velocità italiane tra la salita e discesa dei prezzi sono confermate anche sul metano per autotrazione.

Il Tamoil di Pinerolo fa storia a se grazie alla fornitura di biometano italiano che permette dinamiche di prezzi decisamente più interessanti.

Una rondine non fa certamente primavera ma auspichiamo che esempi virtuosi come, ma non solo, questo di Pinerolo possano essere lo sprone per smuovere alcune zone d’Italia dove è davvero deprimente imbattersi in prezzi troppo ingessati da cartelli nemmeno troppo velati…