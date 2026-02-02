Crede di avere un ladro in casa e accoltella la moglie: anziano confuso ferisce la donna per errore

ROVIGO – Momenti di paura e confusione tra sabato e domenica in un’abitazione del Rodigino, dove un uomo di 95 anni ha ferito la moglie 94enne, scambiandola per un intruso. La donna si era alzata dal letto nel cuore della notte per andare in bagno, muovendosi silenziosamente nel corridoio. L’anziano, affetto da un principio di demenza senile e da tempo preoccupato per possibili furti, ha afferrato un coltello custodito sul comodino e l’ha colpita, convinto che fosse un ladro.

Solo dopo aver acceso la luce si è reso conto dell’errore: davanti a lui non c’era un estraneo, ma la moglie. La donna ha riportato ferite superficiali, è rimasta cosciente ed è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.

I soccorsi sono stati immediati: sanitari del 118 hanno prestato le prime cure, mentre la vicenda è stata segnalata ai servizi sociali per valutare eventuali forme di supporto alla coppia, considerando l’età avanzata e lo stato di salute dell’uomo. Nei prossimi giorni saranno monitorate anche le condizioni complessive del marito e studiate soluzioni per garantire maggiore sicurezza in casa.