Covid Europa: Austria e Olanda tornano in lockdown

La quarta ondata di Covid-19 si sta abbattendo sull’Europa: secondo l’OMS, il Vecchio Continente è l’unico al mondo in cui contagi e decessi sono in costante aumento per la sesta settimana consecutiva, con 2 milioni di casi in più su 3 milioni a livello globale, il 7% in più nell’ultima settimana e il 10% di decessi in più.

Secondo l’Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie, 10 Paesi sono in una situazione “molto preoccupante”: Belgio, Polonia, Olanda, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria e Slovenia; altrettanti sono in una situazione “preoccupante”: Germania, Austria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Romania e Slovacchia.

AUSTRIA

L’Austria ha annunciato un lockdown duro per i non vaccinati, forse già da lunedì. Il cancelliere Schallenberg lascerà uscire i non vaccinati solo per lavoro, acquisti di prima necessità e per qualche passeggiata. Verranno effettuati controlli a campione e verrà introdotto l’obbligo vaccinale per i sanitari.

OLANDA

In Olanda è stato annunciato un lockdown parziale di tre settimane a cominciare da sabato. Bar e ristoranti chiuderanno alle 20, i negozi di beni non essenziali alle 18. Il green pass sarà necessario in diversi posti.

ITALIA

L’Italia, assieme a Malta, Svezia e Spagna, è uno dei pochi Paesi in fase di “bassa preoccupazione” secondo l’Ecdc.

GERMANIA

In risalita i dati in Germania, con 400 casi a milione di abitante: 120 in più rispetto alla settimana scorsa. La situazione sta peggiorando, ma al momento non stanno venendo presi provvedimenti, caldeggiati dal ministro della Salute, Jens Spahn.

FRANCIA

In Francia l’incidenza è salita quasi del 50% rispetto alla settimana scorsa, con una percentuale di vaccinati che ancora non raggiunge il 70%. Obbligo del booster agli over 65 per rinnovare il Green PAss.

GRAN BRETAGNA

In controtendenza la Gran Bretagna, dove invece i dati stanno migliorando. In miglioramento la situazione in tutti gli stati, che registrano un caso ogni 55 abitanti. Già somministrate 12 milioni di terze dosi.

BELGIO

Impennata di casi anche in Belgio, con il 42% di contagiati in più e un aumento dei ricoveri del 20%.

SPAGNA

Cresce l’incidenza dei contagi in Spagna, anche se la tendenza è meno accentuata rispetto ad altri. I casi sono 67 ogni 100 mila abitanti e quasi il 90% della popolazione è stata vaccinata. Più di 2 milioni di persone hanno già ricevuto la terza dose.

EUROPA ORIENTALE

Critica la situazione in Europa orientale, a causa del basso numero di vaccini. La Romania conta solo il 40% di immunizzati e nelle ultime due settimane sono stati contagiate 5 mila persone ogni milione di abitanti. Difficile la situazione anche per Croazia, Serbia e Bulgaria. In Repubblica Ceca i nuovo ammalati sono passati da 2 mila al giorno ad 8.500.

RUSSIA

L’altro ieri la Russia ha fatto registrare il nuovo record di decessi in un singolo giorno: 1.241. Il Paese viaggia ad oltre 35 mila casi ogni giorno a causa di una bassissima copertura vaccinale, meno del 35%.