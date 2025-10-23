Così son buoni tutti a fare i banchieri. Confessione di un eretico bancario

Di Umberto Baldo

Lo ammetto: da quando negli ultimi anni si è cominciato a parlare di “tassa sugli extraprofitti bancari”, da buon liberale, sono sempre stato decisamente contrario.

Mi dicevo: “lo Stato non deve mettere le mani negli utili delle aziende private, altrimenti finiamo come a Cuba, con le Banche che servono il mojito anziché i clienti”.

Ma si sa — solo gli stupidi non cambiano mai idea. E siccome non voglio finire nella categoria dei cretini con il distintivo, confesso che su questo punto ho cambiato posizione.

E vi spiego perché.

Non la faccio lunga, ma le motivazioni sono tre, e tutte abbastanza esplosive: