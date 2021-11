Cosa cambierebbe con la zona gialla versione autunno 2021? e con la zona arancione? E i vaccinati sopporteranno queste limitazioni?

Da giorni di fronte all’impennata di contagi (ma non ancora dei ricoveri nonostante il netto aumento) si parla di zona gialla. Superati i parametri indicati dal governo (casi x 100 mila abitanti, ricoveri area medica e ricoveri in terapia intensiva) si passa nella ZONA GIALLA che ha poco a che vedere con quella dello scorso anno ma che colpirà comunque alcuni settori, messi sull’altare sacrificale dai ricoveri e decessi in gran parte di no vax. Premessa: NON C’E’ ALCUN COPRIFUOCO, ALMENO PER ORA

le mascherine saranno obbligatorie anche all’aperto, esclusi i bambini sotto i 6 anni capienza ridotta per teatri, musei, cinema, sale da concerto, stadi, ristoranti al chiuso a pranzo e cena, palestre, terme, parchi divertimento, sale gioco e concorsi pubblici serve sempre il green pass (basta aver fatto da 15 giorni la prima dose), come in zona bianca. In zona gialla invece la capienza scende al 50% per teatri, cinema, sale da concerto e stadi e al 35% per gli impianti sportivi al chiuso. Verranno chiuse le discoteche (ora capienza al 50% al chiuso e al 75% all’aperto

Più pesanti le restrizioni per la ZONA ARANCIONE, se non cambia dopo che molti presidenti di regione hanno richiesto una revisione e sempre se il governo non decide di imporre restrizioni solo ai no vax. Resta da vedere anche come i vaccinati, finora silenziosi di fronte alle deliranti proteste dei no vax, accetteranno di subire limitazioni di tale portata.

Ad oggi rimane IL COPRIFUOCO DALLE 22 ALLE 5. Ma ecco tutte le restrizioni previste.