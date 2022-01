Covid Veneto – L’onda anomala: boom di positivi ma netto calo dei ricoveri in 24 ore

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

I dati del bollettino regionale indicano tendenze finora sconosciute in ambito covid. Nonostante il boom di positivi (anche ieri quasi 20 mila) i ricoveri ospedalieri calano. Ieri di 119 unità (-5 nelle terapie intensive e -114 in Area Medica). In attesa di ulteriori dati nei prossimi giorni, sembra accreditarsi l’ipotesi che la variante omicron (ampiamente diffusa) sia meno pericolosa della delta. Ieri 9 decessi. Sotto la situazione negli ospedali veneti.