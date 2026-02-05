Cortina – Finti residenti evadono l’IMU: segnalate 30 persone

La Guardia di Finanza di Cortina d’Ampezzo ha concluso una rilevante operazione di contrasto all’evasione dell’IMU, mirata a individuare casi di false residenze dichiarate nel territorio comunale. L’attività ispettiva si è concentrata su soggetti che avevano indicato Cortina come residenza principale al solo fine di beneficiare indebitamente delle agevolazioni fiscali previste per l’abitazione principale.

L’operazione, svolta in stretta collaborazione con gli uffici del Comune di Cortina d’Ampezzo, ha consentito di individuare trenta persone fisiche che, pur non risiedendo stabilmente nel Comune, avevano usufruito in modo irregolare dell’esenzione dall’imposta municipale. Gli accertamenti hanno permesso di segnalare all’ente locale competente importi da recuperare a tassazione per circa 550 mila euro di IMU, a fronte di un imponibile complessivo stimato in circa 50 milioni di euro.

Il recupero delle somme dovute rappresenta un importante risultato in termini di restituzione di risorse finanziarie alla collettività locale e contribuisce a rafforzare i principi di equità fiscale sul territorio, tutelando i cittadini che rispettano correttamente gli obblighi tributari.

L’attività rientra nel più ampio piano di controllo economico-finanziario predisposto dalla Guardia di Finanza della provincia di Belluno, finalizzato a contrastare le diverse forme di evasione ed elusione fiscale che incidono negativamente sull’economia e sulla fiducia dei contribuenti onesti.

I controlli effettuati confermano, inoltre, l’efficace sinergia operativa tra la Guardia di Finanza e il Comune di Cortina d’Ampezzo, nonché il costante impegno delle Fiamme Gialle nel contrasto agli illeciti fiscali nel settore immobiliare. Le attività ispettive vengono pianificate sulla base di mirate analisi di rischio e di preliminari attività di intelligence, con particolare attenzione a un contesto territoriale di elevato pregio turistico, alberghiero e immobiliare. Un’attenzione resa ancora più necessaria dall’imminente avvio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, evento che accentua i fenomeni speculativi legati al mercato immobiliare locale.