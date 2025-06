Cortile di Palazzo Trissino, nuova Piazza Culturale: dal 13 giugno la mostra fotografica di Spazio6

Il cortile di Palazzo Trissino, nel cuore della città, diventa ufficialmente una nuova Piazza Culturale per Vicenza. Venerdì 13 giugno alle 16 la mostra fotografica curata da Spazio6, collettivo di fotografi e appassionati di arti visive fondato da Attilio Pavin.Un allestimento in bianco e nero che segna l’avvio di un progetto strutturato e permanente: trasformare la cortile del Municipio in uno spazio aperto, condiviso e dedicato all’arte, alla partecipazione e alla vita culturale.Alla cerimonia di apertura interverranno il sindaco Giacomo Possamai e il consigliere comunale Stefano Dal Pra Caputo, coordinatore del progetto.«Restituire spazi alla cittadinanza è una delle priorità di questa Amministrazione – dichiara il sindaco Giacomo Possamai –. Lo abbiamo fatto nei mesi scorsi con il Giardino di Santa Corona, che per decenni i vicentini hanno visto solo attraverso un cancello, e che invece ora possono vivere e frequentare nel proprio tempo libero. Con lo stesso principio abbiamo pensato alla cortile del Municipio, che da sempre è rimasta chiusa al pubblico: un luogo centrale, ma inaccessibile. In questi mesi l’abbiamo aperto per la prima volta con le due mostre dedicate alle Ville Palladiane e ai bombardamenti del 1943-1945, convinti che la città si costruisca anche attraverso spazi vissuti, condivisi, aperti. Abbiamo però deciso di fare di più: trasformare il cortile del Municipio in uno spazio espositivo permanente. D’altronde, quale luogo migliore della “casa dei vicentini” per ospitare mostre e iniziative culturali? In quest’ottica nasce la mostra fotografica realizzata da Spazio6, una realtà che da anni promuove con passione e professionalità la cultura dell’immagine. Ringrazio Attilio Pavin e tutti i fotografi coinvolti per aver accettato la sfida di inaugurare questo nuovo percorso espositivo proprio qui, in uno spazio simbolico che intendiamo restituire pienamente alla vita culturale e sociale della città».Aggiunge Stefano Dal Pra Caputo, consigliere comunale e coordinatore del progetto: «Questa mostra rappresenta molto più di un’esposizione: è l’inizio di un percorso ambizioso per far diventare la cortile di Palazzo Trissino un punto di riferimento stabile per l’arte e la creatività, una Piazza Culturale viva e aperta. Per anni questo è stato un luogo ‘chiuso’ mentre oggi si trasforma in spazio vissuto e generativo, che accoglierà mostre, eventi, incontri e progetti culturali. A settembre presenteremo un cartellone annuale di esposizioni, costruito con tutte le realtà che vorranno collaborare. Il ringraziamento più sentito va a Spazio6 e ad Attilio Pavin per aver creduto in questa visione e per la qualità del lavoro che inaugura questo cammino. Siamo convinti che una cultura accessibile e diffusa possa restituire senso ai luoghi e costruire relazioni tra le persone: Palazzo Trissino può diventare, anche simbolicamente, il cuore di questa idea di città».La mostra è visitabile dal 13 giugno al 13 settembre dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19, sabato dalle 8 alle 12.30. Sono previste aperture straordinarie che verranno comunicate attraverso il sito del Comune e nell’agenda evento Viva.Fotografi partecipanti (soci di Spazio6): Attilio Pavin, Daniela Ferrari, Gloria Schiavo, Carlo Lacasella, Paola Costa, Massimo Rigotti, Luciana Bejato, Patrizia Zanella, Andrea Lomazzi, Roberta Xausa, Lorenzo Scomazzon, Mirella Furnanello, Aldo Ferasin, Nicoletta Lavarda, Paolo Fontana, Donato Marmorini, Arturo Rossetto, Chiara Rigodanzo, Alessandro Zilio, Alessandro Tronco, Giuseppe Tiso, Monica Maspero, Gaetana Da Rin.Spazio6 nasce dall’intreccio di un gruppo di fotografi e di appassionati di arti visive e dall’esperienza fotografica di Attilio Pavin, dando vita a una galleria/laboratorio dove progettare, dibattere e costruire narrazioni sull’arte.È la sintesi di un progetto artistico che attraversa una continua ricerca, senza perimetri prefissati, configurandosi come punto d’incontro per tutte le arti visive: dalla fotografia alla pittura, dalla scultura e oltre.